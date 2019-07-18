Глава МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить Россию в текущем году для подписания новых соглашений между двумя государствами. Об этом сообщил на полях ежегодной сессии экономического и социального совета ООН министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает агентство Sputnik Mundo.

«Я думаю, что в какой-то момент в этом году президент Мадуро посетит Россию для подписания новых соглашений с российским правительством и компаниями», — сказал министр, не называя дату визита политика в страну.

В июне текущего года визит Мадуро в Россию для подписания соглашений «на благо народа» анонсировал МИД Венесуэлы. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает данными о возможном визите президента Венесуэлы.

В последний раз Мадуро приезжал в Россию в декабре 2018 года. Тогда он провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также принял участие в подписании ряда контрактов с Москвой на $6 млрд.