Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи

Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи

Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с коллегами из Венесуэлы, Казахстана и Филиппин на полях Валдайского клуба в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Кремля пообещал назвать точную дату встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро во вторник, 24 сентября. «На заседании потом будет [президент Филиппин] Родриго Дутерте. Там будет три встречи. Еще будет президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев]», — уточнил Песков.

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи с 30 сентября по 3 октября. Темой форума 2019 года заявлена «Заря Востока и мировое политическое устройство».

Ранее, 20 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О планах Мадуро приехать в Россию для подписания новых соглашений между двумя странами заявляли также в МИД Венесуэлы.