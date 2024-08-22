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Военная операция на Украине ,  
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Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Путин одобрил автоматический режим выплаты ₽15 тыс. для эвакуированных курян
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин поддержал идею автоматически выплачивать 15 тыс. руб. жителям, покинувшим зону боевых действий в Курской области. Об этом он сказал на совещании по ситуации в приграничных регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях. РБК ведет трансляцию совещания.

С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«По поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать. Прошу коллег это учесть. То же самое касается сохранения собственности, земельные участки», — сказал Путин.

По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, приграничные районы покинули 133 тыс. человек. По его словам, реальная оценка ущерба, причиненная гражданам нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область, затруднена.

8 августа, через два дня после нападения ВСУ, Путин поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак украинских военных. Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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