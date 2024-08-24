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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую область

Зеленский записал видеообращение вблизи границы с Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что записал обращение в честь 33-й годовщины независимости Украины в Сумской области, неподалеку от места, где началась операция ВСУ в Курской области. Путин называл атаку провокацией и обещал «достойный ответ»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в честь 33-й годовщины независимости страны неподалеку от места, где началась операция ВСУ в Курской области. Об этом он упомянул в ролике.

На кадрах Зеленский говорит, что «украинцы всегда возвращают долги». Украинский президент называет это справедливостью и «бумерангом для зла». «Его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы», — отмечает он.

Могрица — село в Сумской области Украины. Оно находится примерно в 6 км от границы с Суджанским районом российской Курской области, где с 6 августа продолжаются бои.

Зеленский утверждает, что противник «будет знать, что такое возмездие по-украински: достойное, симметричное, дальнобойное». В то же время украинский президент подчеркивает, что Украине «не недостает чужих областей», ей «нужен мир и покой на наших землях». Российский президент Владимир Путин счел действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ». Главной задачей он поставил «выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц».

В числе прочего Зеленский упоминает экономическую, энергетическую, а также духовную независимость. Он отмечает, что «украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей». 24 августа президент Украины подписал закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Она весной 2022 года заявила о своей независимости от РПЦ и осудила военные действия на Украине. РПЦ и российский МИД раскритиковали принятый закон. «Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

6 августа подразделения ВСУ прорвали границу в Курской области. 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы проникли вглубь территории на 12 км, под их контролем находились 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек.

В Курской области действуют режимы ЧС и КТО, из приграничных районов и соседствующих с Курской АЭС территорий выехали 133 тыс. жителей, остаются еще около 20 тыс. человек, говорил Смирнов 22 августа.

Минобороны отчитывается о предотвращении попыток прорыва ВСУ. По данным ведомства, к 23 августа украинская сторона потеряла более 5,1 тыс. военных. В приграничных зонах создали группировки «Курск», «Брянск» и «Белгород». Российские власти докладывают об отбитых населенных пунктах.

В Киеве называли целью операции усиление переговорных позиций. Зеленский добавил позже, что одной из целей является «создание буферной зоны».

После начавшихся 6 августа боевых действий в Курской области российский президент исключил переговоры с Украиной. По мнению Путина, Украина начала операцию, чтобы остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако, заявил он, темпы их продвижения там не снизились, а выросли. Путин пообещал Киеву достойный ответ и потребовал «выдавить» ВСУ с территории России.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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