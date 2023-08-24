Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России

Кадыров выразил соболезнования родным и близким Пригожина. В день попытки мятежа ЧВК «Вагнер» глава Чечни называл действия Пригожина «вызовом государству» и говорил о необходимости подавить сопротивление вагнеровцев

Пригожин и Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был важной персоной государственного масштаба, он внес большой вклад в проведение военной операции на Украине, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что давно дружил с Пригожиным и помогал ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке», тот был «очень активен для своих лет» (Пригожину было 62 года. — РБК).

«Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — добавил Кадыров.

Пригожин несколько раз приезжал в Грозный, в один из визитов он наградил Кадырова медалью ЧВК «Вагнер» «За особые заслуги». Глава Чечни называл его «старшим братом Пригожиным».

Между ними происходили и конфликты. В частности, Кадыров обвинял Пригожина в «прозрачных намеках» по делу об убийстве Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также в заявлениях относительно чеченского меньшинства. Он упрекал основателя ЧВК в постоянных требованиях боеприпасов и иного оборудования. «Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину», — отмечал Кадыров в начале июня. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов предлагал Пригожину «скинуть локацию», после чего «в любое время в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим».

Кадыров не поддержал попытку мятежа Пригожина, произошедшую два месяца назад, в конце июня. Он объявил об отправке чеченских бойцов в «зоны напряженности», поскольку «мятеж должен быть подавлен». «Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — настаивал Кадыров.

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в Тверской области, неподалеку от населенного пункта Куженкино. Как объявили Росавиация и МЧС, на борту были десять человек — из них семь пассажиров. Все находившиеся на борту погибли.

В списке пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Пригожин при этом прежде использовал «двойников» — людей, сменивших имя, фамилию и отчество, становившихся его полными тезками.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, рассказывал источник РБК.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — рассказал президент Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших.



