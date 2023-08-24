branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 24 авг, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 24 авг, 17:33
ВСУ сообщили о работе ПВО в Одессе Политика, 00:52
В Пентагоне связали время обучения на F-16 с уровнем пилотов Украины Политика, 00:38
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
«Это позор». Саудовская Аравия заманила первую восходящую звезду футбола Спорт, 00:00
Во ВШЭ оценили расходы россиян на кружки и репетиторов для детей Экономика, 00:00
Названы самые дорогие торговые улицы провинциальной России в 2023 году Недвижимость, 00:00
Умер сын Пабло Пикассо Общество, 24 авг, 23:59
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России Политика, 24 авг, 23:44
Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт» Общество, 24 авг, 23:43
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 24 авг, 23:40
Сбивший пешеходов в Калуге водитель признал вину Общество, 24 авг, 23:28
Трамп назвал время своего ареста в Атланте Политика, 24 авг, 23:08
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 24 авг, 22:59
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Калуге Общество, 24 авг, 22:37
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России

Глава Чечни Кадыров: гибель Пригожина стала большой утратой для России
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Кадыров выразил соболезнования родным и близким Пригожина. В день попытки мятежа ЧВК «Вагнер» глава Чечни называл действия Пригожина «вызовом государству» и говорил о необходимости подавить сопротивление вагнеровцев
Пригожин и Кадыров
Пригожин и Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был важной персоной государственного масштаба, он внес большой вклад в проведение военной операции на Украине, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что давно дружил с Пригожиным и помогал ему «в некоторых вопросах по Ливии и Африке», тот был «очень активен для своих лет» (Пригожину было 62 года. — РБК).

«Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — добавил Кадыров.

Пригожин несколько раз приезжал в Грозный, в один из визитов он наградил Кадырова медалью ЧВК «Вагнер» «За особые заслуги». Глава Чечни называл его «старшим братом Пригожиным».

Между ними происходили и конфликты. В частности, Кадыров обвинял Пригожина в «прозрачных намеках» по делу об убийстве Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также в заявлениях относительно чеченского меньшинства. Он упрекал основателя ЧВК в постоянных требованиях боеприпасов и иного оборудования. «Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину», — отмечал Кадыров в начале июня. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов предлагал Пригожину «скинуть локацию», после чего «в любое время в любом месте как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и обсудим».

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Великий бренд — необходимость. Как его построили Starbucks и Nike

Кадыров не поддержал попытку мятежа Пригожина, произошедшую два месяца назад, в конце июня. Он объявил об отправке чеченских бойцов в «зоны напряженности», поскольку «мятеж должен быть подавлен». «Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — настаивал Кадыров.

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в Тверской области, неподалеку от населенного пункта Куженкино. Как объявили Росавиация и МЧС, на борту были десять человек — из них семь пассажиров. Все находившиеся на борту погибли.

В списке пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Пригожин при этом прежде использовал «двойников» — людей, сменивших имя, фамилию и отчество, становившихся его полными тезками.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, рассказывал источник РБК.

«Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — рассказал президент Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших.

 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рамзан Кадыров Чечня Евгений Пригожин Украина Ливия Африка
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное
Общество
«Фонтанка» узнала о невозможности визуально опознать тело Пригожина
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Пригожина
Политика