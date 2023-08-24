Что Путин сказал о крушении самолета Пригожина. Видео

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области, подчеркнув, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком сложной судьбы

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области, на борту которого, по данным авиакомпании, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. «Действительно, если там находились — а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», — хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал президент.

Пригожина он назвал талантливым человеком и бизнесменом, отметив, что у него была сложная судьба, а в жизни были серьезные ошибки.

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

В Росавиации уточняли, что в числе пассажиров самолета значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Официально гибель основателя ЧВК власти не подтверждали.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.