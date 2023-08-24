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Что Путин сказал о крушении самолета Пригожина. Видео

Путин впервые прокомментировал крушение самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области, подчеркнув, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком сложной судьбы

Что Путин сказал о крушении самолета Пригожина. Видео
Video

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области, на борту которого, по данным авиакомпании, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. «Действительно, если там находились — а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», — хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал президент.

Пригожина он назвал талантливым человеком и бизнесменом, отметив, что у него была сложная судьба, а в жизни были серьезные ошибки.

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

В Росавиации уточняли, что в числе пассажиров самолета значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). Официально гибель основателя ЧВК власти не подтверждали.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах заявил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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После начала российской спецоперации на Украине ЧВК «Вагнер» принимала активное участие в боевых действиях. В частности, Пригожин сообщал о взятии бойцами ЧВК таких населенных пунктов, как Бахмут (Артемовск) и Соледар. 23 июня бизнесмен обвинил российское военное руководство в ударе по позициям ЧВК и гибели нескольких бойцов. Утром следующего дня он заявил, что бойцы контролируют Ростов-на-Дону, а часть направилась в Москву с «маршем справедливости».

Минобороны назвало заявление Пригожина провокацией, а Путин сравнил действия бизнесмена с ударом в спину. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК). Тем не менее уже вечером 24 июня бойцы ЧВК развернулись и отправились в тыловые лагеря — это произошло после переговоров Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко. ФСБ прекратила дело против Пригожина, а ему самому позволили выехать в Белоруссию. Часть бойцов ЧВК переместилась в соседнее государство, их лагерь расположен в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи.

21 августа телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал первое после мятежа видео с Пригожиным, который, по данным канала, находился в Африке. Основатель ЧВК тогда отметил, что бойцы «Вагнера» продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, с которыми обещали справиться, и готовы сделать «Африку еще более свободной». ЧВК «Вагнер», по данным из разных источников, работала в Ливии, Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере, Чаде, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и др.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Евгений Пригожин Владимир Путин авиакатастрофа Тверская область
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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