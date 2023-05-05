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Кадыров заявил о готовности заменить «старшего брата Пригожина» в Бахмуте

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности «Ахмата» заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава Чечни призвал отдать Генеральному штабу приказ разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер», после слов Пригожина о выводе бойцов из Артемовска из-за «снарядного голода»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Если бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Артемовска (украинское название — Бахмут), то на их место готовы прийти подразделения «Ахмата», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Да, если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов», — написал он.

При этом Кадыров отметил, что оставшиеся «два километра» города желательно взять под контроль «не ценой жизни воинов, а результатом взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов».

Кадыров заявил о готовности заменить «старшего брата Пригожина» в Бахмуте
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Днем 5 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы военной компании покинут Артемовск 10 мая «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Он сказал, что ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получают не больше 10%. Ранее бизнесмен заявлял, что российские силы контролируют около 90% города. В Кремле комментировать обращение Пригожина не стали.

Кадыров обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову и Пригожину.

«Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК «Вагнер» для принятия какого-либо решения или разъяснения. Как никак, Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад вагнеровцев в освобождение городов Донбасса», — заявил Кадыров.

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По его мнению, если есть нехватка боеприпасов, то это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии. Он также рассказал, что во время боев в Мариуполе звонил в Москву, чтобы чеченским бойцам выделили технику.

«Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику. Кстати, снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно. Давайте не делать так никогда...», — добавил он.

В одном из обращений к Шойгу и Герасимову Пригожин выступал на фоне убитых бойцов ЧВК «Вагнер» и в нецензурной форме критиковал руководство Минобороны из-за нехватки боеприпасов.

Кадыров выразил надежду, что Шойгу прислушается к его призыву и отдаст приказ Генеральному штабу «выехать на место и разобраться».

Днем 5 мая Шойгу поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову, отвечающему за материально-техническое обеспечение, «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой». В Минобороны неоднократно заявляли, что у Вооруженных сил достаточно боеприпасов, а оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота.

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Константин Нагаев Константин Нагаев
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут) Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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