Кадыров ответил «так называемому боевому товарищу» Пригожину

Публичная перепалка соратников Кадырова и Пригожина продолжается уже несколько недель. Глава Чечни раскрыл свою версию конфликта

Евгений Пригожин (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его слов об «Ахмате» и обвинил соратников последнего в нарушении достигнутых между ними договоренностей.

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».

По словам Кадырова, после «очередного заявления Пригожина» он ему позвонил, чтобы «поставить точку» в вопросах перехода на личности и в обсуждении действий российской армии и ее руководства.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни «Ахмат», ни «Вагнер» в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры «Вагнера» уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — заявил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что после этого он был готов «выехать или вылететь», чтобы поговорить лицом к лицу с основателем ЧВК, однако этого не случилось. Политик обвинил Пригожина в «прозрачных намеках» по делу об убийстве Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также в заявлениях относительно чеченского меньшинства. «Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать. А суд по делу Ямадаева давно закончился, виновные отбывают срок. Поднимать подобные потухшие и избитые темы в роли следователя по особо важным — себя не уважать», — заявил глава региона.

Кроме этого, Кадыров упрекнул Пригожина в постоянных требованиях боеприпасов и иного оборудования, которые он предъявляет Минобороны, и отметил, что многие подразделения российской армии сегодня в чем-либо нуждаются, однако «идеальных условий для ведения войны не бывает».

«Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса», — заключил глава Чечни и призвал всех оставаться помощниками президента Владимира Путина, а не критиковать и делать «хайповые» заявления.

Ранее заявление Пригожина по поводу возможностей «Ахмата» раскритиковали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Делимханов предложил Пригожину «обозначить место и время», чтобы «объяснить, что непонятно». Он заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего», — продолжил депутат.

Даудов в свою очередь обвинил Пригожина в создании «панических настроений» среди россиян и тоже предложил ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». Алаудинов подчеркнул, что его подразделения в состоянии выполнить любую поставленную задачу, в том числе полностью занять территорию ДНР.

После этого пресс-служба Пригожина опубликовала пост, в котором основатель ЧВК рассказал, что его командиры, выйдя из боев и подключив интернет, обратились к нему с просьбой разъяснить, «в чем недоразумение и в чем вопросы» со стороны руководящих офицеров «Ахмата». Пригожин уточнил, что мнение командира ЧВК Дмитрия Уткина (позывной Вагнер) опубликовано в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера». В нем Уткин заявил, что в ЧВК «никогда не было, нет и не будет панических настроений», а возникшие проблемы группа решает «доступными нам способами, не противоречащими законам РФ и Конституции». Он также поинтересовался, почему к Пригожину решили обращаться фамильярно, на ты и по имени Женя.

«Поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне», — заключил он.

Спустя сутки Пригожин рассказал, что договорился с Кадыровым «спустить конфликт на тормозах». Он отметил, что командиров ЧВК «Вагнер» после заявления Делимханова «трясло и колбасило» и это могло привести к конфликтам «любого уровня». По словам Пригожина, при «разборках между «Ахматом» и ЧВК «Вагнер» победитель был бы совершенно очевиден, но крови было бы пролито достаточно много». Основатель ЧВК подчеркнул, что если «подобные выходки» произойдут снова, то ни на какие стрелки он ездить не будет, поскольку «наездился на них в 90-е»: «А что касается взрослых, серьезных решений, если это потребуется, то, конечно, мы будем, как говорится, не без благословения россиян отстаивать свои интересы, если вдруг дальше будет оскорбительная лексика».