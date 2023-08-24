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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Зеленский заявил о непричастности Украины к крушению самолета Пригожина

Зеленский: Украина не имеет отношения к крушению самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
Самолет, на борту которого, как сообщала Росавиация, был Пригожин, упал в Тверской области вечером 23 августа. Тела пассажиров доставили на экспертизу, СК рассматривает различные версии произошедшего
Фото: Марина Лисцева / Reuters
Фото: Марина Лисцева / Reuters

Украина не имеет отношения к крушению самолета, в списке пассажиров которого значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам.

«Мы не имеем к этому отношения», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал в Тверской области вечером 23 августа. По данным МЧС, десять человек, включая трех членов экипажа, погибли.

Как сообщала Росавиация, на борту находились в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер).

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает различные версии крушения самолета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота, говорил источник РБК.

Тела погибших доставили на экспертизу в Тверь. Al Jazeera утверждала, что на месте крушения нашли телефон основателя ЧВК, но его тело пока не идентифицировали. «Фонтанка» писала, что тела пассажиров сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию. Будет проведена генетическая экспертиза, указывал портал 161.ru.

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В прошлом уже были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. В 2019 году в Демократической республике Конго разбился Ан-72, на борту которого, как изначально сообщалось, мог быть бизнесмен, однако позже оказалось, что это не так.

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Евгений Пригожин Владимир Зеленский авиакатастрофа Тверская область ЧВК Вагнер
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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