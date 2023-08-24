branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Как расширится состав БРИКС. Карта Политика, 17:21
США ввели санкции против матери Кадырова Политика, 17:13
Embraer заявила, что прекратила обслуживать самолет Пригожина в 2019 году Политика, 17:11
На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба Общество, 17:07
В Калуге завели уголовное дело на протаранившего остановку водителя Общество, 17:04
В «Реале» на 100% исключили переход Мбаппе этим летом Спорт, 16:58
Силовики провели обыски у связанной с РДК и «Азовом» «Белой масти» Политика, 16:38
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Росреестр оценил построенное россиянами жилье в 2023 году Недвижимость, 16:34
Испанский клуб заявил Захаряна на ближайший матч Спорт, 16:30
Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша» Политика, 16:18
Armos выходит на рынок франчайзинга. Как стать партнером компании РБК+, 16:17
F.A.C.C.T. нашла 1,9 тыс. страниц для кражи учетных данных мессенджеров Технологии и медиа, 16:16
S&P поставило рейтинг Freedom Holding на пересмотр с негативным прогнозом Инвестиции, 16:15
Lamoda откроет собственные магазины спортивной одежды на месте Adidas Бизнес, 16:13
Политика ,  
0 

Силовики провели обыски у связанной с РДК и «Азовом» «Белой масти»

«РИА Новости»: силовики пришли с обысками к членам связанной с РДК группировки
Члены «Белой масти» привлекали к совершению преступлений ранее осужденных за убийства и теракты, сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски у членов группировки националистов «Белая масть», передают «РИА Новости», РЕН и «Фонтанка». Силовики считают, что ее участники имеют связи с «Русским добровольческим корпусом» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины; лидер РДК Денис Капустин заочно осужден в России, внесен в реестр террористов и экстремистов).

«Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», — сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По его словам, участники группировки «исповедуют культ Третьего рейха», используют символику СС и НСДАП (их пропаганда и демонстрация запрещена КоАП) и называют себя «русскими националистами».

«Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины «Русским добровольческим корпусом», неоязыческим ультраправым объединением Wotan Jugend, основателями «Азова» (запрещенная в России террористическая организация)», — добавил собеседник агентства.

Лидером «Белой масти» является Артем Цепп, пишет агентство. В 2014 году он был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. В состав группировки, отмечает агентство, входят ранее осужденные и потом освободившиеся представители ультраправых движений и объединений.

РДК вместе с «Легионом «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) брал на себя ответственность за нападения на приграничные районы Брянской и Белгородской области. Лидер «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, его подозревают в подготовке покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Читайте на РБК Pro
Великий бренд — необходимость. Как его построили Starbucks и Nike
Как узаконить самовольную постройку — судебная практика
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане

Капустин объявлен в розыск и заочно арестован.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
неонацисты обыски
Материалы по теме
«Ъ» узнал о школьнице в деле готовивших покушение на Собчак и Симоньян
Общество
Зеленский заявил о непричастности Украины к крушению самолета Пригожина
Политика
Двух подростков отправили в колонию за участие в неонацистской группе
Политика