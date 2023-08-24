«РИА Новости»: силовики пришли с обысками к членам связанной с РДК группировки

Силовики провели обыски у связанной с РДК и «Азовом» «Белой масти»

Члены «Белой масти» привлекали к совершению преступлений ранее осужденных за убийства и теракты, сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски у членов группировки националистов «Белая масть», передают «РИА Новости», РЕН и «Фонтанка». Силовики считают, что ее участники имеют связи с «Русским добровольческим корпусом» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины; лидер РДК Денис Капустин заочно осужден в России, внесен в реестр террористов и экстремистов).

«Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», — сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По его словам, участники группировки «исповедуют культ Третьего рейха», используют символику СС и НСДАП (их пропаганда и демонстрация запрещена КоАП) и называют себя «русскими националистами».

«Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины «Русским добровольческим корпусом», неоязыческим ультраправым объединением Wotan Jugend, основателями «Азова» (запрещенная в России террористическая организация)», — добавил собеседник агентства.

Лидером «Белой масти» является Артем Цепп, пишет агентство. В 2014 году он был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества. В состав группировки, отмечает агентство, входят ранее осужденные и потом освободившиеся представители ультраправых движений и объединений.

РДК вместе с «Легионом «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен) брал на себя ответственность за нападения на приграничные районы Брянской и Белгородской области. Лидер «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, его подозревают в подготовке покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Капустин объявлен в розыск и заочно арестован.