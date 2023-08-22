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ФСБ задержала специалиста по борьбе с экстремизмом из института МВД

ФСБ задержала специалиста по борьбе с экстремизмом в интернете Бендзяка
Подполковника из ВНИИ МВД задержали по делу о мошенничестве, связанному с незаконной постройкой в Москве
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Shutterstock

В понедельник, 21 августа, следователи СКР совместно с ФСБ задержали старшего научного сотрудника НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка по подозрению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщил источник в полиции и подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

По словам собеседника РБК, в прошлом подполковник полиции Бендзяк был заместителем руководителя подразделения МУРа, работающего по делам об организованной преступности. Источник рассказал, что Сергей Бендзяк вел дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Во ВНИИ МВД он выпустил научную работу «Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет».

Источник отметил, что, согласно материалам дела, Бендзяка подозревают в том, что он пообещал бизнесменам оказать содействие в регистрации незаконной постройки. «За это они получили 5 млн руб., заведомо зная, что не смогут выполнить данное обещание», — рассказал источник. Вскоре власти Москвы вынесли решение о сносе постройки. По словам собеседника РБК, следствие проверяет Бендзяка на причастность к еще нескольким эпизодам дела.

Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

РБК направил запросы в пресс-службы ГУ МВД по Москве и Следственного комитета.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ФСБ МУР задержание МВД
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