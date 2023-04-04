«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте организатора атак на брянские села

Капустин был объявлен в федеральный и международный розыск в конце марта, однако, поскольку найти его быстро не удалось, СК ходатайствовал о заочном аресте террориста, узнал «Коммерсантъ». Суд с аргументами следствия согласился

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал объявиленного в международный розыск основателя «Русского добровольческого корпуса», 39-летнего уроженца Москвы Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого ФСБ считает организатором нападения на села в Брянской области, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, с ходатайством об аресте Капустина в Басманный райсуд обратился руководитель 4-го отдела управления по расследованию военных преступлений ГСУ СКР. Он пояснил суду, что еще 2 марта, сразу после нападения боевиков на села в Брянской области, в 4-м отделе было возбуждено уголовное дело по фактам совершения теракта с причинением умышленной смерти человеку, а также незаконного группового использования оружия и взрывчатки (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК).

В конце марта Капустин был объявлен в федеральный и международный розыск, однако, поскольку найти его быстро не удалось, следствие ходатайствовало о заочном аресте террориста, добавил руководитель 4-го отдела. По его словам, причастность Капустина к теракту подтверждена проведенными оперативными мероприятиями и заключениями судебных экспертиз. Оставаясь на свободе тот может не только воспрепятствовать разбирательству по делу, но и продолжить свою преступную деятельность, указал следователь.

Как отмечает «Коммерсантъ», суд согласился с доводами СК и решил, что националист представляет угрозу для мирных граждан, поэтому не может оставаться на свободе.

Нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Климовском районе Брянской области, примерно в 20 км друг от друга, произошло 2 марта. В результате погибли двое человек, а также ранен ребенок. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.



Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Основатель организации Денис Капустин сообщил Financial Times, что атака была согласована с Киевом. Украинские власти свою причастность к нападению отрицают.

СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Помимо Капустина, в розыск был объявлен Кирилл Канахин, которого, по данным «Коммерсанта», ФСБ также опознала как участника атак на брянские села. Канахин — актер и в 2000-х играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь». Еще один объявленный в розыск человек — уроженец Рыбинска (Ярославская область) Алексей Огурцов. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Канахин и Огурцов являются предполагаемыми соучастниками Капустина.