Bloomberg сообщил о пересмотре Макроном позиции по расширению НАТО

Макрон понял, что ему нужно быть «на правильной стороне истории», сказал агентству один из опрошенных дипломатов. Другие источники отнеслись к изменению позиции президента Франции по НАТО скептически, а один назвал это «болтовней»

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от давнего сопротивления Парижа расширению НАТО и «пытается наверстать упущенное», «расчищая путь» Украине не только в военный блок, но и в Европейский союз, пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

«Вопрос не в том, должны ли мы расширяться, или нет, и даже не в том, когда — по мне, это надо сделать как можно быстрее, — а в том, как это сделать», — заявил Макрон во время недавней поездки в Братиславу.

Макрон понял, что ему нужно быть «на правильной стороне истории», но еще есть над чем поработать в этом направлении, сказал агентству неназванный французский дипломат.

Многие официальные лица, согласившиеся поговорить анонимно, были удивлены изменению позиции Макрона, но некоторые отнеслись к этому скептически. Один высокопоставленный европейский чиновник даже назвал это «болтовней», а другой предположил, что Макрон понял, что его усилия по взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным не работают.

Другие источники настаивают, что изменение позиции Макрона все равно важно. Переходя к поддержке двух главных требований Восточной Европы — о более тесной координации с НАТО и о четкой «дорожной карте» членства Украины, Макрон меняет расклад внутри ЕС в тот момент, когда его политический центр тяжести смещается на восток.

Неназванный восточноевропейский дипломат отметил, что присоединение Франции к «яростным сторонникам» Украины — Польше и странам Балтии — помогает заполнить пробел из-за осторожного подхода канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий дипломат согласился с тем, что это был серьезный сдвиг, создавший новый союз между Францией и странами Восточной Европы в момент нарастания трений между Парижем и Берлином.

Другие дипломаты сказали, что Макрон сочетал свою публичную риторику (ранее он говорил, что вступление Украины в Европейский союз займет годы) с закулисным лоббированием того, чтобы Киев начал процесс присоединения к ЕС на фоне его сдержанного отношения к такой перспективе для Албании и Северной Македонии (обе страны долгие годы являются официальными кандидатами, а Украина получила такой статус в прошлом году).

Макрон призвал Европу предоставить Украине на саммите НАТО в Вильнюсе (пройдет 11–12 июля) двусторонние гарантии безопасности и предложить защиту до присоединения к альянсу, что может быть сделано, по его словам, по образцу поддержки Израиля со стороны США. В то же время Макрону предстоит сделать гораздо больше, если он захочет убедить сомневающихся в том, что он серьезно относится к смене своей позиции, отмечает агентство.

Франция является одной из основательниц Североатлантического альянса, который был создан в 1949 году. В середине 1960-х Париж решает ограничить свое участие в НАТО, выходит из его военных структур, при этом оставаясь в политических. Президент Франции Шарль де Голль тогда объяснял это доминированием американцев в организации и отказом США провести реорганизацию блока с усилением французских позиций. Полная реинтеграция Парижа в состав НАТО произошла лишь в 2009 году при президенте Николя Саркози. Bloomberg отмечает, что Макрон, как и его предшественники, до сих пор держался от Североатлантического альянса на определенном расстоянии. В 2019 году он заявлял о «смерти мозга» НАТО, отмечая, что Европа больше не может полагаться на США в вопросах безопасности. Позже он подчеркивал, что не отказывается от своих слов, но увидел в конфликте на Украине стратегическую определенность для альянса, которой раньше не хватало.

Россия неоднократно выступала против дальнейшего расширения НАТО. Москва называла это угрозой для своей безопасности. Именно стремление Украины в НАТО (оно закреплено в ее Конституции, в прошлом году Киев подал заявку на вступление) президент России Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции.