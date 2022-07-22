Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Британия расширит программу подготовки тысяч украинских военных, в том числе при помощи международных партнеров. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам телефонных переговоров Джонсона и Зеленского.

«Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров», — говорится в сообщении.

В британcком правительстве отметили, что по словам Зеленского, военная поддержка, оказываемая Великобританией и другими странами, действительно меняет ситуацию в конфликте с Россией.

В середине июня во время визита в Киев Джонсон предложил начать крупную операцию по подготовке украинских военных за пределами Украины. Так, каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат, что может «коренным образом изменить соотношение сил».

Программа предусматривает обучение и тренировку военнослужащих Украины с оглядкой на опыт британских военных, что, по сообщению британского правительства, позволит Киеву «восстановить свои силы и усилить сопротивление». К участию в этой программе также могут быть приглашены международные партнеры, отмечали в правительстве Великобритании.

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6 июля в Минобороны Великобритании сообщили, что первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины уже прибыла в Великобританию для прохождения военной подготовки.

C 2015 года в ходе предыдущей операции «Орбиталь» Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих.

В Кремле неоднократно выступали с критикой поставок оружия и военной помощи Украине со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что подобные действия не скажутся на выполнении целей российской военной операции на Украине.