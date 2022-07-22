Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 16:05
В Москве умер замглавы разработчика «Искандера» и «Точки-У» Общество, 23:43
В Киеве допустили уголовное наказание за получение паспорта России Политика, 23:35
«Зенит» продлил контракты с двумя иностранцами после разгрома «Крыльев» Спорт, 23:09
Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ Политика, 23:07
В Анапе девять человек отравились хлором в аквапарке Общество, 23:01
Сгорел парк, перекрыли трассу: что известно о рекордных пожарах в Европе Общество, 23:00
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 23:00
В Белом доме подтвердили, что обдумывают передачу Киеву истребителей Политика, 22:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тренер Карлсена объяснил отказ норвежца от поединка с Непомнящим Спорт, 22:32
Турция заявила о готовности помочь Украине с разминированием портов Политика, 22:26
Нуланд призвала оставить России «крошечную часть прибыли» от нефти Политика, 22:18
«Зенит» одержал первую победу в чемпионате и возглавил таблицу РПЛ Спорт, 21:59
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать Бизнес, 21:53
В Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber Политика, 21:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Британия расширит программу подготовки тысяч украинских военных, в том числе при помощи международных партнеров. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам телефонных переговоров Джонсона и Зеленского.

«Великобритания работает над расширением этих учебных мероприятий, в том числе за счет привлечения международных партнеров», — говорится в сообщении.

Великобритания запретила импорт оружия из Белоруссии
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В британcком правительстве отметили, что по словам Зеленского, военная поддержка, оказываемая Великобританией и другими странами, действительно меняет ситуацию в конфликте с Россией.

В середине июня во время визита в Киев Джонсон предложил начать крупную операцию по подготовке украинских военных за пределами Украины. Так, каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат, что может «коренным образом изменить соотношение сил».

Программа предусматривает обучение и тренировку военнослужащих Украины с оглядкой на опыт британских военных, что, по сообщению британского правительства, позволит Киеву «восстановить свои силы и усилить сопротивление». К участию в этой программе также могут быть приглашены международные партнеры, отмечали в правительстве Великобритании.

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Наш мозг мешает нам экономить. Вот как его перехитрить
Инструкции

6 июля в Минобороны Великобритании сообщили, что первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины уже прибыла в Великобританию для прохождения военной подготовки.

C 2015 года в ходе предыдущей операции «Орбиталь» Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих.

В Кремле неоднократно выступали с критикой поставок оружия и военной помощи Украине со стороны Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что подобные действия не скажутся на выполнении целей российской военной операции на Украине.

Теги
Великобритания Борис Джонсон Военная операция на Украине
Материалы по теме
Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие
Политика
Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке
Политика
Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter