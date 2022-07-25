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Telegraph узнал о планах Джонсона посетить Киев перед отставкой

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, Джонсон намерен посетить Киев в третий по счету раз, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и публично объявить о поддержке.

«Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет», — сказал неназванный собеседник издания.

Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты.

На место нового премьера претендуют экс-глава британского Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

The Sunday Times сообщил о надежде Джонсона вернуться на пост премьера
Политика
Борис Джонсон

До этого Джонсон посещал Киев в июне и апреле. В прошлый визит он объявил о передаче Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также пообещал предоставить дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

По мимо этого, британский премьер неоднократно призывал союзников усиливать поддержку Украине и не допускать «усталости» от этой темы. «Сейчас не время отказываться от Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода», — говорил Джонсон в конце июня.

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