Reuters сообщил о крупнейшем пакете помощи США для Украины

Reuters сообщил о крупнейшем новом пакете помощи США для Украины на $3 млрд

Новый пакет будет самым крупным из всех, что Соединенные Штаты предоставили с начала военных действий на Украине. Речь идет о сумме около $3 млрд. До этого максимальный размер помощи составлял $1 млрд

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

США в среду, 24 августа, объявят об очередном пакете военной помощи Украине на сумму около $3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

Новый пакет будет самым крупным из всех, что Вашингтон предоставил с начала военных действий на Украине, отмечает агентство. До этого максимальный размер помощи составлял $1 млрд.

Его готовят ко Дню независимости Украины, который она отмечает 24 августа.

Американские чиновники сообщили AP, что деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны и другие вооружения, которые позволят Киеву укрепить оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки оружия были направлены на удовлетворение неотложных военных нужд Украины и включали вооружения, которые уже есть на складах Пентагона и могут быть отправлены в кратчайшие сроки, указывает агентство.

Последний раз Соединенные Штаты анонсировали военную помощь Киеву 19 августа. Тогда речь шла о сумме $775 млн. Как уточняли в Пентагоне, очередной пакет включает дополнительные снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 105-миллиметровых гаубиц, которые ранее поставляла на Украину Великобритания, 15 разведывательных дронов ScanEagle, 40 бронетранспортеров MaxxPro Mine Resistant Ambush Protected с минными катками, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и др.

Издание Politico со ссылкой на осведомленный источник писало, что США в будущем собираются передать украинской стороне управляемые снаряды для гаубиц Excalibur.

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Всего с момента прихода к власти президента Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине около $10,6 млрд на военные нужды. С 2014 года страна предоставила Киеву более $12,6 млрд.

Россия неоднократно критиковала поставки Западом вооружений Киеву, а президент Владимир Путин в начале июня утверждал, что российские военные «щелкают как орехи» американское оружие на Украине.