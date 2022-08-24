Задержанного в Екатеринбурге Ройзмана доставят в Москву

Задержанного по делу о дискредитации Ройзмана отправят в Москву для следственных действий

Экс-мэра Екатеринбурга решили отправить в Москву. Ранее он сообщал, что дело против него завели в столице — по словам Ройзмана, «фактически за одну фразу»

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), доставят в Москву для следственных действий, заявили в столичном управлении МВД.

Как сообщили в полиции, Ройзман разместил в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Сам бывший мэр ранее сообщил журналистам, что дело против него было заведено именно в Москве, тогда же он предположил, что его этапируют в столицу. Ройзман говорил также, что дело завели «фактически за одну фразу» об Украине. Политик неоднократно выступал против российской военной операции в стране.

Ройзман был задержан утром 24 августа в своей квартире в Екатеринбурге, у него дома прошли обыски. Также силовики пришли в частный Музей невьянской иконы, который политик открыл в конце 1990-х годов на основе личной коллекции, и офисах благотворительного фонда Ройзмана и изъяли компьютерную технику. Адвокат бывшего мэра Владислав Идамжапов рассказал РБК, что во время следственных действий его не пускали к подзащитному.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который возглавляет регион с 2012 года, признал, что является давним политическим оппонентом Ройзмана, но подчеркнул, что экс-мэр заслуживает справедливости и уважения. Ройзман возглавлял город с 2013 по 2018 год, а в 2003–2007-м был депутатом Госдумы.

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Максимальное наказание по ст. 280.3 УК — до пяти дет лишения свободы. Весной на Ройзмана составили три протокола по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии), его оштрафовали на общую сумму 150 тыс. руб. В конце мая, сообщал политик, на него завели дело по ст. 20.1.3 КоАП (неуважение к власти) из-за вопроса к словам главы МИДа Сергея Лаврова о том, что российская военная операция на Украине призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США». Его оштрафовали еще на 85 тыс. руб.