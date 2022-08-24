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Адвокат сообщил, что его не пустили к задержанному Ройзману

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов не может попасть в квартиру к задержанному по делу о дискредитации армии подзащитному. Об этом защитник заявил «Интерфаксу».

«Давайте мы сначала ознакомимся, еще не допускают адвоката до доверителя», — сказал он.

Адвокат не смог уточнить, действительно ли в отношении Ройзмана завели дело. Ранее, 24 августа, об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах Свердловской области. Они уточнили, что Ройзмана задержали в его квартире. Задержание подтвердила помощница бывшего мэра Лейла Гусейнова. При этом Telegram-канал Mash утверждал, что Ройзман уже покинул квартиру и что его повезли в суд.

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Ройзман позднее уточнил, что дело против него завели в Москве по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»). По ней грозит до пяти лет лишения свободы. По словам источника ТАСС, дело завели из-за видео на YouTube-канале Ройзмана.

В квартире, в частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана этим же утром начались обыски, сообщила Гусейнова.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. Он ввел в Уголовный кодекс три новых статьи, в том числе ст. 280.3, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 100 тыс. руб., или до пяти лет лишения свободы.

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В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. каждый, а 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — за публичную дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Адвокаты политика обжаловали эти постановления, но суд оставил их в силе

В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП после публикации нецензурного комментария в Twitter под заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ройзман с 2003 по 2007 год был депутатом Государственной думы, с 2013 по 2018 год он занимал пост мэра Екатеринбурга. В 2015 году политик создал благотворительный фонд, который носит его имя. Организация помогает людям с тяжелыми заболеваниями или оказавшимся в трудной жизненной ситуации

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