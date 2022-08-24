Куйвашев выступил за справедливость и уважение после задержания Ройзмана

Куйвашев признал, что они с Ройзманом считаются политическими оппонентами, но указал, что любой человек заслуживает справедливости. Бывшего мэра задержали утром по статье о дискредитации армии

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Задержанный экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заслуживает справедливости и уважения, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении в Telegram-канале.

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит», — сказал глава региона.

По словам Куйвашева, он рассчитывает, что созданный Ройзманом Музей невьянской иконы сохранится и продолжит работу. Экс-мэр открыл его в 1999 году на основе личной коллекции. Там собраны иконы, написанные старообрядцами из Невьянска.

Ройзмана задержали утром 24 августа в его квартире по ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). По ней грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат экс-мэра заявил, что его не пускают к подзащитному, и добавил, что еще не видел документов. Из окна своей квартиры Ройзман сообщил журналистам, что уголовное дело против него было возбуждено в Москве.

Помощница экс-мэра Лейла Гусейнова сообщила, что в квартире, в частном Музее невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана проходят обыски. «E1» писал, что в ходе обысков силовики вынесли технику.

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В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. каждый, 7 апреля — еще один на аналогичную сумму, все — по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала это решение, однако облсуд оставил его в силе.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, а в 2003—2007-м — депутатом Госдумы. Куйвашев возглавляет регион десять лет, с 2012 года.

В апреле 2018 года, за пять месяцев до истечения полномочий Ройзмана на посту мэра, Куйвашев отменил прямые выборы главы города. Тогда же была упразднена система двойного управления, по которой мэр был и главой городской думы, а администрацией города руководил сити-менеджер. Ройзман говорил, что законопроект направлен «конкретно против него». В мае того же года он подал в отставку со своего поста из-за отмены прямых выборов.