Ройзман заявил, что дело против него завели в Москве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 08:38
Проверяют мусорки и зовут на совещания в 4 утра: каково работать в Apple Pro, 08:29
Как обесценился «Спартак». Главное о трансферах клуба при Федуне Спорт, 08:26
Адвокат сообщил, что его не пустили к задержанному Ройзману Политика, 08:16
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:07
Ройзман заявил, что дело против него завели в Москве Политика, 07:33
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Какие компании могут вернуться к выплате дивидендов Pro, 07:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Какие компании и заемщики хуже платят по долгам в кризис Финансы, 07:00
«Коммерсантъ» узнал об уходе сети магазинов белья Triumph из России Бизнес, 06:58
Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет смог от лесных пожаров Общество, 06:57
Посольство России возмутилось позицией США по убийству Дугиной Политика, 06:44
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Ройзман заявил, что дело против него завели в Москве

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил было возбуждено в Москве, передают ТАСС и портал E1.ru.

«Ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»). Дело [возбуждено] в Москве», — сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где проводятся следственные действия.

Максимальное наказание по ст. 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Telegram-канал Mash ранее опубликовал кадры задержания экс-градоначальника в своей квартире. На видео видно, как около десятка вооруженных полицейских вбегают в дом, где проживает Ройзман, поднимаются на нужный этаж и, после того как тот открыл дверь, зачитывают подозрение. Mash уточнил, что политика доставляют в суд.

Позднее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что Ройзмана задержали в рамках уголовного дела по статье о дискредитации армии. Его помощница Лейла Гусейнова сообщила, что в квартире политика, в частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана проходят обыски.

В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. каждый, 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — по административным протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Его защита обжаловала решение о штрафах, однако суд оставил их в силе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Пропуск на полку: как презентовать свой продукт торговым сетям
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи

В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Поводом стал нецензурный комментарий в Twitter к заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.


 

Теги
Евгений Ройзман дискредитация задержание Екатеринбург
Материалы по теме
На Ройзмана составили три протокола за «дискредитацию» военных России
Политика
Ройзман сообщил, что на него оформляют протокол о дискредитации армии
Общество
Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter