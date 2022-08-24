Ройзман заявил, что дело против него завели в Москве

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил было возбуждено в Москве, передают ТАСС и портал E1.ru.

«Ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»). Дело [возбуждено] в Москве», — сказал Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где проводятся следственные действия.

Максимальное наказание по ст. 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал кадры задержания экс-градоначальника в своей квартире. На видео видно, как около десятка вооруженных полицейских вбегают в дом, где проживает Ройзман, поднимаются на нужный этаж и, после того как тот открыл дверь, зачитывают подозрение. Mash уточнил, что политика доставляют в суд.

Позднее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что Ройзмана задержали в рамках уголовного дела по статье о дискредитации армии. Его помощница Лейла Гусейнова сообщила, что в квартире политика, в частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана проходят обыски.

В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. каждый, 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — по административным протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Его защита обжаловала решение о штрафах, однако суд оставил их в силе.

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В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Поводом стал нецензурный комментарий в Twitter к заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.