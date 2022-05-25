Ройзмана обвинили в неуважении к власти из-за вопроса о словах Лаврова

Евгений Ройзман (Фото: roizmangbn / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели дело по ст. 20.1.3 КоАП (неуважение к власти), ему грозит от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. штрафа из-за публикации с вопросом о словах главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом политик сообщил в Twitter.

В карточке дела на сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурга говорится, что дело поступило к судье 6 мая, а на 14:30 (12:30 мск) 25 мая назначено его рассмотрение. Пока информации о решении суда не появилось.

11 апреля Лавров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что военная операция российских сил на Украине призвана помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США вместе с союзниками в мире. «Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — сказал он.

Ройзман ответил на слова Лаврова нецензурным вопросом.

Новостной портал Екатеринбурга E1.ru пишет, что суд признал Ройзмана виновным по этому делу и назначил ему штраф 85 тыс. руб. «Я так и не понял, и никто не понял [за что наказали]. Я достаточно понятно изложил позицию и от нее не отказываюсь», — приводит портал слова политика после заседания. По словам его защитника Юлии Федотовой, это решение, как и предыдущие, она обжалует в ЕСПЧ.

В конце марта суд рассматривал дело Ройзмана, на которого составили три протокола по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). Эта статья предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Ройзман тогда отметил в Twitter, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России. «Как можно дискредитировать то, что ты даже не называешь?» — заявил он во время заседания, передавал E1.ru.

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Политик и Юлия Федотова попросили перенести суд для анализа лингвистами его слов на предмет «дискредитации», судья им отказала. «Я этот протокол увидел два часа назад впервые. Для меня это совершенно неожиданно, потому что я не вижу здесь никакого нарушения. Это моя личная страница в социальной сети, это интернет. Я же не СМИ, я выражаю свою позицию на своей странице», — подчеркнул Ройзман.

Cуд по всем трем протоколам назначил Ройзману штраф 50 тыс. руб.