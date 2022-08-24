В ходе обысков у Ройзмана силовики вынесли технику

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:48
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России Pro, 11:46
В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса Общество, 11:43
В Донецке после обстрела загорелся ТЦ Политика, 11:26
«Ждем активную осень»: как поведут себя b2b-клиенты в ближайшем будущем Pro, 11:26
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 11:25
Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане Политика, 11:24
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:23
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 11:22
«Сбер» назвал районы Москвы с самой доступной арендой жилья Недвижимость, 11:21
Зеленский заявил о возрождении Украины Политика, 11:19
24.02 — 24.08. Инфографика Политика, 11:17
В России выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки Общество, 11:15
Цена барреля нефти Brent впервые за три недели превысила $101 Инвестиции, 11:14
Политика ,  

В ходе обысков у Ройзмана силовики вынесли технику

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе обыска у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вынесли компьютерную технику, сообщил портал E1.

«Силовики вынесли из квартиры Ройзмана несколько пакетов и коробку. Предположительно, это моноблок iMac», — говорится в сообщении.

На время обысков правоохранительные органы перекрыли проход во двор дома на Красноармейской, 62 рядом с фондом Ройзмана, а у прохожих уточняют, куда они направляются, отмечает портал.

Как задержали Евгения Ройзмана по уголовному делу. Видео
Политика

Оперативные мероприятия в квартире экс-мэра, частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана начались утром 24 августа по уголовному делу о дискредитации армии. Адвокат Владислав Идамжапов не смог уточнить, действительно ли в отношении Ройзмана завели дело.

Ранее об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах Свердловской области. Они уточнили, что Ройзмана задержали в его квартире. Задержание подтвердила помощница бывшего мэра Лейла Гусейнова. При этом Telegram-канал Mash утверждал, что Ройзман уже покинул квартиру и что его повезли в суд.

Video

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи

Евгений Ройзман с 2003 по 2007 год был депутатом Государственной думы, с 2013 по 2018 год он занимал пост мэра Екатеринбурга. В 2015 году политик создал благотворительный фонд, который носит его имя. Организация помогает людям с тяжелыми заболеваниями или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Теги
Евгений Ройзман обыски силовики
Материалы по теме
Адвокат сообщил, что его не пустили к задержанному Ройзману
Политика
Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Политика
Mash показал видео задержания Ройзмана в Екатеринбурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter