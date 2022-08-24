В ходе обысков у Ройзмана силовики вынесли технику

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе обыска у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вынесли компьютерную технику, сообщил портал E1.

«Силовики вынесли из квартиры Ройзмана несколько пакетов и коробку. Предположительно, это моноблок iMac», — говорится в сообщении.

На время обысков правоохранительные органы перекрыли проход во двор дома на Красноармейской, 62 рядом с фондом Ройзмана, а у прохожих уточняют, куда они направляются, отмечает портал.

Оперативные мероприятия в квартире экс-мэра, частном музее Невьянской иконы и офисах фонда Ройзмана начались утром 24 августа по уголовному делу о дискредитации армии. Адвокат Владислав Идамжапов не смог уточнить, действительно ли в отношении Ройзмана завели дело.

Ранее об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах Свердловской области. Они уточнили, что Ройзмана задержали в его квартире. Задержание подтвердила помощница бывшего мэра Лейла Гусейнова. При этом Telegram-канал Mash утверждал, что Ройзман уже покинул квартиру и что его повезли в суд.

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Евгений Ройзман с 2003 по 2007 год был депутатом Государственной думы, с 2013 по 2018 год он занимал пост мэра Екатеринбурга. В 2015 году политик создал благотворительный фонд, который носит его имя. Организация помогает людям с тяжелыми заболеваниями или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.