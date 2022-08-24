Правозащитники сообщили о гибели пропавшего модератора канала 1ADAТ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Как технология расширенной реальности помогает делать зрелищные ивенты Экономика инноваций, 10:09
Глава поселка в Запорожье погиб в результате подрыва автомобиля Политика, 10:06
Что известно о задержании Евгения Ройзмана по уголовному делу. Видео Политика, 10:00
Лукашенко в День независимости пожелал украинцам мирного неба и силы Политика, 09:58
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 09:54
В здание администрации Орловской области бросили «коктейли Молотова» Политика, 09:52
Как управлять коммерческой недвижимостью в России из-за рубежа Pro, 09:49
Мэр Горловки сообщил о гибели второго за день мирного жителя Политика, 09:48
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Правозащитники сообщили о гибели пропавшего модератора канала 1ADAТ Политика, 09:45
В ЦИАН назвали подмосковные направления с подорожавшими домами Недвижимость, 09:40
В МЧС назвали число людей на унесенных в море на Сахалине баржах Общество, 09:38
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 09:31
Представитель Эрдогана назвал Крым частью Украины Политика, 09:30
Луческу заявил о неготовности киевского «Динамо» играть в Лиге чемпионов Спорт, 09:28
Политика ,  
0 

Правозащитники сообщили о гибели пропавшего модератора канала 1ADAТ

Салман Тепсуркаев, модератор признанного в Чечне экстремистским оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, пропал в сентябре 2020 года. В Сети появилось видео с его пытками. По данным правозащитников, молодой человек был убит
Салман Тепсуркаев
Салман Тепсуркаев (Фото: из личного архива)

Модератор признанного в Чечне экстремистским Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, пропавший два года назад, был убит, сообщила в интервью журналисту Катерине Гордеевой юрист «Команды против пыток» (правозащитная организация начала работу этим летом, после того как о своей ликвидации объявил внесенный в реестр НКО-иноагентов «Комитет против пыток») Ольга Садовская.

«Есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили, — дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом [по правам человека]. Мы знаем, что он погиб. Он не выжил», — рассказала Садовская.

РБК направил запросы в пресс-службу главы и правительства Чечни, в СУ СКР по республике.

Тепсуркаев — бывший модератор чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT (признан в Чечне экстремистским, Минюст внес «Народное движение «Адат» в реестр запрещенных организаций), известного критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, пропал в сентябре 2020 года в Геленджике. На тот момент ему было 19 лет. По данным правозащитников, молодого человека похитили и вывезли в Грозный лица с удостоверениями сотрудников МВД. Вскоре после этого в Сети появилась видеозапись, на которой Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя и канал 1ADAT, а затем подвергается пыткам.

Кадыров обвинил блогеров в распространении слухов о похищениях людей
Политика
Рамзан Кадыров

В ноябре 2020 года следственный отдел СК по Геленджику возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Прошлой осенью Европейский суд признал, что российские власти нарушили ст. 3 и 5 (о запрете пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тепсуркаеву, который на тот момент так и не был найден, присудили компенсацию в размере €26 тыс.

Садовская не уточнила, когда именно погиб Тепсуркаев. В интервью Гордеевой она сказала: «Когда человека похищают, начинается бессонная работа, нужно постоянно проводить коммуникацию с Европейским судом, пытаться выцарапать человека, собрать доказательства. <…> Мы эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло. Мы точно знаем, что он погиб, и даже тех пыток, которые были записаны на видеокамеру, когда его сажали на бутылку, этого уже достаточно, чтобы утверждать, что его пытали».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
«Проблемные» родители: как воспоминания портят отношения с ребенком
Саммари
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи

Вскоре после публикации интервью 1ADAT подтвердил гибель Тепсуркаева. По данным канала, его убили еще в сентябре 2020 года в чеченском селении Джалка.

Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат»
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Власти Чечни считают администратором Telegram-канала 1ADAT правозащитника Ибрагима Янгулбаева, сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Последний покинул Россию после того, как в январе его жену Зарему Мусаеву чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Женщину сначала арестовали на 15 суток, обвинив в том, что она «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Позднее против Мусаевой возбудили уголовное дело по ст. 318 УК (нападение на представителя власти). Она уже несколько месяцев находится под арестом.

Правозащитники не впервые сообщают о пропаже людей в Чечне. В ответ глава республики Рамзан Кадыров обвинял их в распространении слухов и поддержке терроризма. Он также назвал «сказками» заявления бывшего бойца чеченского спецподразделения Сулеймана Гезмахмаева, который весной прошлого года рассказал о внесудебных казнях в республике.

На Западе Кадырова обвиняли в нарушении прав человека, а также вводили санкции против него и близких к нему лиц и организаций. Власти Чечни отвергают обвинения; Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Любовь Порываева
правозащитники похищение убийство пытки Чечня «Комитет против пыток»
Материалы по теме
Кадырова и его отца признали заслуженными правозащитниками Чечни
Политика
США ввели санкции против фонда Кадырова и спортивных клубов из Чечни
Экономика
Кадыров назвал сказками заявление экс-сотрудника МВД о казнях в Чечне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter