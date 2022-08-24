Правозащитники сообщили о гибели пропавшего модератора канала 1ADAТ

Салман Тепсуркаев, модератор признанного в Чечне экстремистским оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, пропал в сентябре 2020 года. В Сети появилось видео с его пытками. По данным правозащитников, молодой человек был убит

Салман Тепсуркаев (Фото: из личного архива)

Модератор признанного в Чечне экстремистским Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, пропавший два года назад, был убит, сообщила в интервью журналисту Катерине Гордеевой юрист «Команды против пыток» (правозащитная организация начала работу этим летом, после того как о своей ликвидации объявил внесенный в реестр НКО-иноагентов «Комитет против пыток») Ольга Садовская.

«Есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили, — дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом [по правам человека]. Мы знаем, что он погиб. Он не выжил», — рассказала Садовская.

РБК направил запросы в пресс-службу главы и правительства Чечни, в СУ СКР по республике.

Тепсуркаев — бывший модератор чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT (признан в Чечне экстремистским, Минюст внес «Народное движение «Адат» в реестр запрещенных организаций), известного критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, пропал в сентябре 2020 года в Геленджике. На тот момент ему было 19 лет. По данным правозащитников, молодого человека похитили и вывезли в Грозный лица с удостоверениями сотрудников МВД. Вскоре после этого в Сети появилась видеозапись, на которой Тепсуркаев на чеченском языке ругает себя и канал 1ADAT, а затем подвергается пыткам.

В ноябре 2020 года следственный отдел СК по Геленджику возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Прошлой осенью Европейский суд признал, что российские власти нарушили ст. 3 и 5 (о запрете пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тепсуркаеву, который на тот момент так и не был найден, присудили компенсацию в размере €26 тыс.

Садовская не уточнила, когда именно погиб Тепсуркаев. В интервью Гордеевой она сказала: «Когда человека похищают, начинается бессонная работа, нужно постоянно проводить коммуникацию с Европейским судом, пытаться выцарапать человека, собрать доказательства. <…> Мы эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло. Мы точно знаем, что он погиб, и даже тех пыток, которые были записаны на видеокамеру, когда его сажали на бутылку, этого уже достаточно, чтобы утверждать, что его пытали».

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Вскоре после публикации интервью 1ADAT подтвердил гибель Тепсуркаева. По данным канала, его убили еще в сентябре 2020 года в чеченском селении Джалка.

Власти Чечни считают администратором Telegram-канала 1ADAT правозащитника Ибрагима Янгулбаева, сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Последний покинул Россию после того, как в январе его жену Зарему Мусаеву чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Женщину сначала арестовали на 15 суток, обвинив в том, что она «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Позднее против Мусаевой возбудили уголовное дело по ст. 318 УК (нападение на представителя власти). Она уже несколько месяцев находится под арестом.

Правозащитники не впервые сообщают о пропаже людей в Чечне. В ответ глава республики Рамзан Кадыров обвинял их в распространении слухов и поддержке терроризма. Он также назвал «сказками» заявления бывшего бойца чеченского спецподразделения Сулеймана Гезмахмаева, который весной прошлого года рассказал о внесудебных казнях в республике.

На Западе Кадырова обвиняли в нарушении прав человека, а также вводили санкции против него и близких к нему лиц и организаций. Власти Чечни отвергают обвинения; Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики».