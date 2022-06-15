«Комитет против пыток» решил работать под новым названием
Правозащитная организация «Комитет против пыток», которая самоликвидировалась как юридическое лицо после признания ее иноагентом, продолжит работу под новым названием «Команда против пыток», заявил ее глава Сергей Бабинец в Telegram.
«Наша команда продолжает работу (неужели вы думали, что мы куда-то уйдем?). <...> Счастлив вам представить «Команду против пыток», которая будет бороться с пытками, жестоким и бесчеловечным обращением в нашей стране», — написал он.
10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов. В графе иностранных источников финансирования был указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток». В организации заявили, что будут обжаловать это решение.
«Команда против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. На ее сайте говорится, что основным направлением деятельности правозащитников является «общественное расследование жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Организация была создана в 2000 году.
В 2015 году Минюст признал «Комитет против пыток» НКО, выполняющей функции иностранного агента. В ведомстве заявили, что КПП ставил целью воздействовать на принятие госорганами решений, направленных на изменение их политики. После признания иноагентом и отказа суда пересмотреть решение юрлицо самоликвидировалось, а затем создало «Комитет по предотвращению пыток». В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица.
За время работы команда добилась более 298 млн компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 «агентов государства, виновных в пытках», указывает организация.