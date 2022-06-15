«Комитет против пыток» решил работать под новым названием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:44
Цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. м Инвестиции, 18:36
Рекордсмен КХЛ по числу матчей рассказал о нежелании завершать карьеру Спорт, 18:22
«Газпром нефть» разработала биоразлагаемую канистру для моторного масла Пресс-релиз, 18:22
В Москве нашли тело генерал-майора СВР в отставке Общество, 18:21
Тренер молодежной сборной России сменит Кержакова в клубе РПЛ Спорт, 18:21
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 18:20
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке Недвижимость, 18:13
Путин и президент ЮАР обсудили поставки продуктов и удобрений в Африку Политика, 18:13
Балет, голограммы и Киркоров: чем удивляют гостей ПМЭФа. Видео Бизнес, 18:10
В Москве установят памятник Жанне Фриске Общество, 18:07
Р — ресентимент: откуда в нас возникает чувство озлобленности Экономика образования, 18:00
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

«Комитет против пыток» решил работать под новым названием

Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Правозащитная организация «Комитет против пыток», которая самоликвидировалась как юридическое лицо после признания ее иноагентом, продолжит работу под новым названием «Команда против пыток», заявил ее глава Сергей Бабинец в Telegram.

«Наша команда продолжает работу (неужели вы думали, что мы куда-то уйдем?). <...> Счастлив вам представить «Команду против пыток», которая будет бороться с пытками, жестоким и бесчеловечным обращением в нашей стране», — написал он.

«Комитет против пыток» самоликвидировался
Общество
Фото:Bilderbox / Chromorange / Global Look Press

10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов. В графе иностранных источников финансирования был указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток». В организации заявили, что будут обжаловать это решение.

«Команда против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. На ее сайте говорится, что основным направлением деятельности правозащитников является «общественное расследование жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Организация была создана в 2000 году.

В 2015 году Минюст признал «Комитет против пыток» НКО, выполняющей функции иностранного агента. В ведомстве заявили, что КПП ставил целью воздействовать на принятие госорганами решений, направленных на изменение их политики. После признания иноагентом и отказа суда пересмотреть решение юрлицо самоликвидировалось, а затем создало «Комитет по предотвращению пыток». В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица.

За время работы команда добилась более 298 млн компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 «агентов государства, виновных в пытках», указывает организация.

Читайте на РБК Pro
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции

Теги
Комитет против пыток НКО-иноагенты

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
«Комитет против пыток» самоликвидировался
Общество
«Комитет против пыток» в третий раз попал в список иноагентов
Политика
Каляпин ушел с поста главы «Комитета против пыток» из-за разногласий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter