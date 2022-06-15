«Комитет против пыток» решил работать под новым названием

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Правозащитная организация «Комитет против пыток», которая самоликвидировалась как юридическое лицо после признания ее иноагентом, продолжит работу под новым названием «Команда против пыток», заявил ее глава Сергей Бабинец в Telegram.

«Наша команда продолжает работу (неужели вы думали, что мы куда-то уйдем?). <...> Счастлив вам представить «Команду против пыток», которая будет бороться с пытками, жестоким и бесчеловечным обращением в нашей стране», — написал он.

10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр НКО-иноагентов. В графе иностранных источников финансирования был указан благотворительный фонд помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток». В организации заявили, что будут обжаловать это решение.

«Команда против пыток» — российская правозащитная организация, она принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. На ее сайте говорится, что основным направлением деятельности правозащитников является «общественное расследование жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Организация была создана в 2000 году.

В 2015 году Минюст признал «Комитет против пыток» НКО, выполняющей функции иностранного агента. В ведомстве заявили, что КПП ставил целью воздействовать на принятие госорганами решений, направленных на изменение их политики. После признания иноагентом и отказа суда пересмотреть решение юрлицо самоликвидировалось, а затем создало «Комитет по предотвращению пыток». В 2016 году его также признали иноагентом, после чего правозащитники стали действовать под прежним названием, но без образования юрлица.

За время работы команда добилась более 298 млн компенсаций пострадавшим и привела на скамью подсудимых 159 «агентов государства, виновных в пытках», указывает организация.