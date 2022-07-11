Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат»

Власти Чечни связывали с этим движением семью экс-судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева. Жену экс-судьи силовики в начале года вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, она проходит по уголовному делу о нападении на полицейского

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции внесло «Народное движение «Адат» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в целях противодействия экстремистской деятельности. Всего на данный момент в списке значатся 92 организации.

Движение «Адат» было создано в апреле 2020 года как Telegram-канал (признан в Чечне экстремистским). Канал критикует главу Чечни Рамзана Кадырова.

Власти Чечни считают администратором Telegram-канала «Адат» правозащитника Ибрагима Янгулбаева — сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В частности, Telegram-канал «Альтернатива 95», на который ссылались Кадыров и ЧГТРК «Грозный», называл имя администратора «Адата» — Ибрагима Янгулбаева.

На сайте движения упоминаются Салман Тепсуркаев в качестве бывшего модератора чата и активист Мовсар Умаров. Они оба пропали.

Сайди Янгулбаев с дочерью Алией и сыном Абубакаром покинул Россию, после того как его жену Зарему Мусаеву, страдающую диабетом, чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Там женщину сначала арестовали на 15 суток, обвинив ее в том, что она «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза», а позднее против нее возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ст. 318 УК).

Висаитовский районный суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, его объявили в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета). Максимальное наказание по этой части — от пяти до семи лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Инструкции Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Драйв. Что на самом деле нас мотивирует Драйв. Что на самом деле нас мотивирует Саммари Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи

Кадыров призывал в случае сопротивления «уничтожить» семью экс-судьи Янгулбаева как пособников террористов, обвинив их в причастности к организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции. Абубакар Янгулбаев, комментируя обвинения, говорил, что, по данным Telegram-каналов, чеченского силовика «поймали эмигрировавшие в Турцию чеченцы и совершили самосуд за его действия в качестве сотрудника». «Я что там, что тут не поддерживаю насилие и высказывал в узком семейном кругу свое негативное отношение к таким акциям», — отмечал мужчина. Он попросил главу Чечни «не отвлекать внимание» и «не держать в заложниках» его мать.