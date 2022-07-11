Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат»
Министерство юстиции внесло «Народное движение «Адат» в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в целях противодействия экстремистской деятельности. Всего на данный момент в списке значатся 92 организации.
Движение «Адат» было создано в апреле 2020 года как Telegram-канал (признан в Чечне экстремистским). Канал критикует главу Чечни Рамзана Кадырова.
Власти Чечни считают администратором Telegram-канала «Адат» правозащитника Ибрагима Янгулбаева — сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В частности, Telegram-канал «Альтернатива 95», на который ссылались Кадыров и ЧГТРК «Грозный», называл имя администратора «Адата» — Ибрагима Янгулбаева.
На сайте движения упоминаются Салман Тепсуркаев в качестве бывшего модератора чата и активист Мовсар Умаров. Они оба пропали.
Сайди Янгулбаев с дочерью Алией и сыном Абубакаром покинул Россию, после того как его жену Зарему Мусаеву, страдающую диабетом, чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный. Там женщину сначала арестовали на 15 суток, обвинив ее в том, что она «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза», а позднее против нее возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ст. 318 УК).
Висаитовский районный суд Грозного заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева, его объявили в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета). Максимальное наказание по этой части — от пяти до семи лет лишения свободы.
Кадыров призывал в случае сопротивления «уничтожить» семью экс-судьи Янгулбаева как пособников террористов, обвинив их в причастности к организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции. Абубакар Янгулбаев, комментируя обвинения, говорил, что, по данным Telegram-каналов, чеченского силовика «поймали эмигрировавшие в Турцию чеченцы и совершили самосуд за его действия в качестве сотрудника». «Я что там, что тут не поддерживаю насилие и высказывал в узком семейном кругу свое негативное отношение к таким акциям», — отмечал мужчина. Он попросил главу Чечни «не отвлекать внимание» и «не держать в заложниках» его мать.