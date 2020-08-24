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Отравление Навального ,  
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Представитель Навального ответила на сообщения о состоянии оппозиционера

Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о состоянии политика, заявив, что достоверная информация в данном случае может поступать либо от нее, либо от врачей немецкой клиники, где оппозиционер проходит лечение.

«В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет», — отметила Ярмыш.

Она добавила, что достоверные сведения о состоянии политика могут поступить только от нее самой или от врачей клиники, где он проходит лечение.

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Капсула у берлинской клиники &laquo;Шарите&raquo;, в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому.

Соратники оппозиционера утверждают, что его отравили. При этом врачи омской больницы не придерживаются этой версии, говоря об отсутствии следов яда в организме Навального. Навального перевезли в Германию 22 августа. Он пройдет лечение в берлинской клинике «Шарите».

Яка Бизил, основатель фонда Cinema For Peace, организовавшего перевозку Навального в Германию, 23 августа заявил, что политик переживет отравление, но не появится на политической арене как минимум два месяца. Позже он уточнил, что говорил не на основании полученных от врачей данных, а озвучил собственные оценки ситуации на основе опыта с госпитализацией издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, проходившего в 2018 году лечение в той же клинике.

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Теги: Алексей Навальный, лечение
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