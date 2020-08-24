Представитель Навального ответила на сообщения о состоянии оппозиционера

Клиника «Шарите» (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о состоянии политика, заявив, что достоверная информация в данном случае может поступать либо от нее, либо от врачей немецкой клиники, где оппозиционер проходит лечение.

«В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет», — отметила Ярмыш.

Она добавила, что достоверные сведения о состоянии политика могут поступить только от нее самой или от врачей клиники, где он проходит лечение.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому.