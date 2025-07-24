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Военная операция на Украине ,  
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На всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink

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Военная операция на Украине
В работе Starlink произошел глобальный сбой. Он затронул в том числе терминалы по всей линии фронта на Украине, сообщили военные. ВСУ с начала боев используют Starlink для связи
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink, сообщает издание «Страна».

Эту информацию подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. «Starlink лег по всему фронту», — написал он в телеграм-канале.

«В настоящее время Starlink испытывает перебои в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — говорится на сайте Starlink.

По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях в работе Starlink стали появляться около 22:00 мск. На пике (к 22:35 мск) число жалоб превысило 61 тыс. 

Что такое система спутниковой связи Starlink
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Фото:Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Терминалы спутниковой связи Starlink массово применяются украинскими военными для получения доступа в сеть с начала боевых действий. Она используется для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. Российские военнослужащие тоже пользуются терминалами Starlink, только без лицензии.

Starlink разворачивается компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Осенью 2022 года украинские военные пожаловались на проблемы со связью, а SpaceX попросила Пентагон финансировать доступ к спутникам на Украине, сообщал CNN. Позже Маск объявил, что Starlink на Украине продолжит работать бесплатно, «хотя все еще теряет деньги». Часть поставок терминалов профинансировали западные страны, включая Польшу.

В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к сети Starlink в районе Крыма. Он объяснял, что сделал это, чтобы не нарушить санкции США.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, у Киева есть альтернативы Starlink. О готовности заменить эти терминалы, в частности, заявляла французская спутниковая компания Eutelsat, владелец OneWeb.

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