Глава Минцифры Украины заявил, что «на коленях» просил у Маска Starlink

SpaceX к настоящему моменту передала Украине около 24 тыс. терминалов Starlink. Глава Минцифры Украины вспомнил, как «на коленях умолял» главу SpaceX Илона Маска начать работать в стране

Глава компании SpaceX Илон Маск (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска, чтобы глобальная система спутниковой связи Starlink начала работать в стране.

«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», — сказал он в интервью Associated Press. По словам министра, передача Украине терминалов Starlink «спасла тысячи жизней».

Федоров сравнил передачу Space X спутниковых терминалов с поставляемыми США РСЗО с точки зрения значимости для способности Украины организовать оборону.

По данным AP, SpaceX к настоящему моменту передала Украине около 24 тыс. терминалов Starlink.

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