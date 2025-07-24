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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что не хочет уничтожать бизнес Маска

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент заявил, что хочет, чтобы компании Маска, как и весь бизнес в США, «процветали как никогда раньше», что, по его мнению, хорошо для страны. Маск предупредил Tesla о нескольких тяжелых кварталах из-за мер Трампа
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Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уничтожать бизнес Илона Маска, главы компаний Tesla и SpaceX.

«Все говорят, что я уничтожу компании Илона, отняв у него часть, если не все крупные субсидии, которые он получает от правительства США. Это не так!» — сказал Трамп.

По его словам, он хочет, чтобы Маск, как весь бизнес в США, «процветал, как никогда раньше».

«Чем лучше у них идут дела, тем лучше для США, это хорошо для всех нас. Мы каждый день бьем рекорды, и я хочу, чтобы так продолжалось!» — заверил глава Белого дома.

Маск уже предупредил руководство Tesla, что компанию ждут несколько тяжелых кварталов из-за отмены господдержки для электрокаров. По его мнению, добиться «убедительных» показателей производитель сможет только к концу 2026 года.

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Илон Маск и Дональд Трамп

Трамп и Маск поссорились из-за «большого и прекрасного билля» — законопроекта о налоговых послаблениях и увеличении потолка госдолга, который бизнесмен критиковал. По мнению миллиардера (Маск — богатейший человек мира с состоянием $400,5 млрд по версии Forbes), законопроект причинит «огромный стратегический вред» стране. Он называл его «совершенно безумным и разрушительным» документом, который «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего». Законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн и «поставит Америку на путь долгового рабства», утверждал бизнесмен.

Трамп, в свою очередь, утверждал, что Маск, глава Tesla, «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей, и грозил ему сокращением субсидий, без которых бизнесмену, уверял президент, пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку». В ответ на угрозу республиканца отозвать все госконтракты и субсидии ради экономии Маск объявил об отзыве своих кораблей Crew Dragon (кроме них к МКС летают только российские «Союзы»).

После ссоры с Трампом Маск объявил о создании новой партии, которую назвал «Америка», на что американский лидер ответил, что ему «грустно наблюдать», как миллиардер полностью «слетел с катушек».

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Елена Чернышова
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