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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Насколько «Америка» Илона Маска опасна для Трампа

Самый богатый человек мира решил создать собственную партию и получить решающие голоса в конгрессе
Насколько «Америка» Илона Маска опасна для Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Миллиардер объявил о создании собственной партии «Америка», которая должна стать альтернативой двум ведущим партиям США. Каким может быть ее курс и есть ли у нее хоть какие-то шансы — в статье РБК
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Что известно про новую партию Маска

5 июля Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, заявил о запуске нового политического проекта — партии «Америка» (America Party; название созвучно с масковским комитетом политической активности — America PAC). Этот шаг последовал как развитие конфликта миллиардера с президентом США Дональдом Трампом, вызванного разногласиями относительно «большого и прекрасного билля», который реализует предвыборные обещания Трампа и предусматривает значительные налоговые послабления для состоятельных американцев, увеличивая потолок госдолга до $5 трлн. Маск раскритиковал закон, посчитав, что он усугубит финансовые проблемы страны и подорвет усилия Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который он возглавлял.

4 июля, в День независимости США и за несколько часов до торжественного подписания президентом США спорного билля, бизнесмен запустил в своей соцсети X опрос, предложив подписчикам высказаться о создании новой политической партии. «День независимости — идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, унипартийной) системы!» — написал Маск. В голосовании приняли участие около 1,25 млн человек, 65% из них поддержали идею. Точное число граждан США среди голосовавших неизвестно.

Идея создать в Америке новую партию впервые прозвучала 5 июня, в разгар конфликта Маска с Трампом. Тогда бизнесмен также провел опрос, предложив учредить партию для «80% американцев посередине», чьи интересы, по его мнению, не отражают ни республиканцы, ни демократы. Инициативу поддержали 80% респондентов.

Маск объяснил, что необходимость в «третьей партии» назрела из-за фактического слияния двух традиционных партий — Демократической и Республиканской — в единую «унипартию», «когда дело доходит до разорения нашей страны расточительством и взяточничеством». Еще в феврале 2025 года, возглавляя DOGE, Маск заявил, что в Вашингтоне может действовать «огромная однопартийная мошенническая машина». Он также несколько раз репостил графики, согласно которым госдолг США неуклонно растет последние полвека, независимо от того, кто занимает Белый дом — демократ или республиканец.

В X Маск обозначил и ближайшие цели новой партии: занять два-три места в сенате и восемь—десять — в палате представителей. «Учитывая, что законопроекты принимаются с незначительными перевесом, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом при приеме спорных законов, гарантируя, что они соответствуют истинной воле народа», — пояснил он. Такой подход предприниматель сравнил с тактикой фиванского полководца Эпаминонда, разрушившего миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах: «Чрезвычайно сконцентрированные усилия на определенном участке поля боя». Предприниматель также предположил, что его партия может поддержать какого-либо кандидата в президенты на выборах в 2028 году (сам Маск баллотироваться не может, поскольку родился в ЮАР), но отметил, что в ближайшие 12 месяцев основное внимание будет уделяться промежуточным выборам в конгресс.

Сейчас перевес в обеих палатах конгресса США у республиканцев: 53 из 100 мест в сенате и 220 из 435 мест в палате представителей (три места в нижней палате сейчас вакантны из-за смерти занимавших их конгрессменов, они будут распределены на специальных выборах осенью 2025 года). В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы, где определятся обладатели всех 435 мандатов в палате представителей (срок действия полномочий члена нижней палаты составляет два года), а также 33 мандатов в сенате (срок полномочий сенатора — шесть лет).

6 июля в Федеральную избирательную комиссию США поступила заявка о регистрации партии «Америка». Скорее всего, она была подана не самим миллиардером, предположил NPR, проанализировав карточку заявки. Кроме того, вскоре после этого в картотеке ведомства появились заявки на регистрацию Партии DOGE, Партии X, Бесполезной партии и партии «Илон Рив Маск».

Пока у «Америки» нет ни собственного сайта, ни официальной политической программы. О ее примерной направленности вывод можно сделать разве что из переписки Маска с подписчиками. 6 июля один из них поинтересовался у миллиардера, станут ли следующие пункты политической платформой новой партии:

  • сокращение госдолга, только ответственное расходование бюджетных средств;
  • модернизация вооруженных сил с помощью ИИ/робототехники;
  • поддержка развития технологий, наращивание темпов ради победы в гонке ИИ;
  • меньше регулирования по всем направлениям, особенно в энергетике;
  • свобода слова;
  • пронаталистская политика (то есть поощряющая рост рождаемости. — РБК);
  • центристская политика по всем остальным вопросам.

Маск ответил утвердительно и репостнул список. В комментариях он также заявил, что его партия поддержит использование биткоина.

Способна ли партия Маска создать проблемы демократам и республиканцам

Комментируя действия бывшего приближенного, Трамп заявил, что ему «грустно наблюдать, как Илон Маск полностью слетает с катушек». «Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха. Система, похоже, не предназначена для них. Единственное, в чем хороши третьи партии, — это в создании полной неразберихи и хаоса», — написал президент в соцсети Truth Social 6 июля.

Утверждения Трампа отчасти справедливы: все прежние попытки создать в стране «третью силу» оказывались не слишком успешными. Либертарианская партия, третья по числу сторонников, добивалась успехов лишь на выборах в законодательные собрания штатов. На волне популярности партии некоторые республиканцы перешли в нее — так у нее появился свой первый конгрессмен Джастин Эмаш. С 2022 года повестка партии сместилась вправо, и на выборах 2024 года либертарианцы поддержали Трампа, а Эмаш вернулся в Республиканскую партию. В конгрессе США нынешнего созыва лишь два политика не принадлежат к ведущим партиям — это независимые сенаторы Берни Сандерс и Ангус Кинг. Однако по большинству вопросов они поддерживают демократов.

На президентских выборах с 1853 года также побеждали только республиканцы или демократы, а самый высокий результат среди независимых кандидатов продемонстрировал Росс Перо, набравший в 1992 году почти 19% и, как считается, перетянувший на себя часть электората республиканца Джорджа Буша-старшего, что обеспечило победу демократу Биллу Клинтону. Перо также был последним независимым политиком, допущенным до президентских дебатов.

В отличие от кандидатов в президенты от двух основных партий независимым политикам и претендентам от более мелких организаций не нужно проходить через длительную процедуру внутрипартийных выборов. Но нужно соблюсти ряд требований для включения в бюллетени, которые разнятся от штата к штату: где-то достаточно небольшого взноса и подписей нескольких тысяч сторонников, а где-то нужно собрать 100 тыс. подписей в сжатые сроки. Это, впрочем, не станет серьезной проблемой для самого богатого человека в мире, у которого уже есть собственный комитет по политической активности.

Однако шансы кандидатов от третьих партий значительно снижает система «победитель получает все», которая действует в 48 из 50 штатов: кандидат, набравший больше голосов избирателей в таком штате, получает все голоса выборщиков. Из-за этого даже избиратели, несогласные с политикой Республиканской партии, отдают голос ее кандидатам, лишь бы не уступить демократам, и наоборот. Именно из этих соображений Роберт Кеннеди-младший, баллотировавшийся в прошлом году в президенты в качестве независимого кандидата, попросил своих сторонников в «колеблющихся штатах» отдать голоса за Трампа.

Способен ли Илон Маск сломать двухпартийную систему США
Политика
Илон Маск

Предварительные данные социологических исследований, впрочем, пока благоволят проекту Маска. При опросе Quantus Insights, проведенном 30 июня — 2 июля, 14% респондентов заявили, что «с большой вероятностью» поддержали бы партию главы Tesla, а еще 26% ответили, что «в некоторой степени склонны» к этому. Самый высокий уровень поддержки был зафиксирован среди республиканцев-мужчин — в этой категории свыше 56% респондентов заявили о готовности в той или иной степени поддержать проект Маска; среди избирателей-мужчин, не поддерживающих ни одну из двух ведущих партий, этот показатель составил 47%.

Сооснователь Quantus Джейсон Корли, комментируя итоги исследования, написал: «Сигнал очевиден — значительная часть электората открыта для чего-то нового, чего-то разрушительного. Дело не в Маске. Речь идет о растущем чувстве, что существующий порядок не в состоянии представить страну такой, какая она есть на самом деле или какой хочет быть». В пользу этого говорят и другие исследования отношения американцев к третьим партиям: в 2023 году их поддержали рекордные 63% респондентов Gallup, однако на последовавших выборах в конгресс и Белый дом все равно победили кандидаты от двух ведущих партий.

Ранее эксперты-американисты довольно скептически отнеслись к шансам партии Маска. Старший научный сотрудник отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павел Кошкин отметил в комментарии РБК, что двухпартийная система достаточно удобна и устойчива, и даже экс-президент США Теодор Рузвельт, имевший значительно бо́льший политический вес, чем глава SpaceX, не смог ее сломить. Политтехнолог, глава фирмы «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский указал на отсутствие у возможной партии идеологии, кроме как «мы не демократы, мы не республиканцы». «Если появится третий вариант, то он, скорее всего, будет спойлером в каждом штате», — прогнозировал эксперт в беседе с РБК.

Маск также может попытаться навредить трампистам, оказывая финансовую поддержку противникам республиканцев, которые проголосовали за «большой и прекрасный билль». «Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение госдолга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой планете», — написал он. В прошлом миллиардер спонсировал кандидатов от обеих партий, а на выборах 2024 года стал крупнейшим донором за весь электоральный цикл, выделив команде Трампа около $288 млн. Однако его недавняя попытка повлиять на исход выборов в Верховный суд Висконсина не увенчалась успехом.

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