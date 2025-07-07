Насколько «Америка» Илона Маска опасна для Трампа

Миллиардер объявил о создании собственной партии «Америка», которая должна стать альтернативой двум ведущим партиям США. Каким может быть ее курс и есть ли у нее хоть какие-то шансы — в статье РБК

Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Что известно про новую партию Маска

5 июля Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, заявил о запуске нового политического проекта — партии «Америка» (America Party; название созвучно с масковским комитетом политической активности — America PAC). Этот шаг последовал как развитие конфликта миллиардера с президентом США Дональдом Трампом, вызванного разногласиями относительно «большого и прекрасного билля», который реализует предвыборные обещания Трампа и предусматривает значительные налоговые послабления для состоятельных американцев, увеличивая потолок госдолга до $5 трлн. Маск раскритиковал закон, посчитав, что он усугубит финансовые проблемы страны и подорвет усилия Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который он возглавлял.

4 июля, в День независимости США и за несколько часов до торжественного подписания президентом США спорного билля, бизнесмен запустил в своей соцсети X опрос, предложив подписчикам высказаться о создании новой политической партии. «День независимости — идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, унипартийной) системы!» — написал Маск. В голосовании приняли участие около 1,25 млн человек, 65% из них поддержали идею. Точное число граждан США среди голосовавших неизвестно.

Идея создать в Америке новую партию впервые прозвучала 5 июня, в разгар конфликта Маска с Трампом. Тогда бизнесмен также провел опрос, предложив учредить партию для «80% американцев посередине», чьи интересы, по его мнению, не отражают ни республиканцы, ни демократы. Инициативу поддержали 80% респондентов.

Маск объяснил, что необходимость в «третьей партии» назрела из-за фактического слияния двух традиционных партий — Демократической и Республиканской — в единую «унипартию», «когда дело доходит до разорения нашей страны расточительством и взяточничеством». Еще в феврале 2025 года, возглавляя DOGE, Маск заявил, что в Вашингтоне может действовать «огромная однопартийная мошенническая машина». Он также несколько раз репостил графики, согласно которым госдолг США неуклонно растет последние полвека, независимо от того, кто занимает Белый дом — демократ или республиканец.

В X Маск обозначил и ближайшие цели новой партии: занять два-три места в сенате и восемь—десять — в палате представителей. «Учитывая, что законопроекты принимаются с незначительными перевесом, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом при приеме спорных законов, гарантируя, что они соответствуют истинной воле народа», — пояснил он. Такой подход предприниматель сравнил с тактикой фиванского полководца Эпаминонда, разрушившего миф о непобедимости спартанцев в битве при Левктрах: «Чрезвычайно сконцентрированные усилия на определенном участке поля боя». Предприниматель также предположил, что его партия может поддержать какого-либо кандидата в президенты на выборах в 2028 году (сам Маск баллотироваться не может, поскольку родился в ЮАР), но отметил, что в ближайшие 12 месяцев основное внимание будет уделяться промежуточным выборам в конгресс.

Сейчас перевес в обеих палатах конгресса США у республиканцев: 53 из 100 мест в сенате и 220 из 435 мест в палате представителей (три места в нижней палате сейчас вакантны из-за смерти занимавших их конгрессменов, они будут распределены на специальных выборах осенью 2025 года). В ноябре 2026 года в США пройдут промежуточные выборы, где определятся обладатели всех 435 мандатов в палате представителей (срок действия полномочий члена нижней палаты составляет два года), а также 33 мандатов в сенате (срок полномочий сенатора — шесть лет).

6 июля в Федеральную избирательную комиссию США поступила заявка о регистрации партии «Америка». Скорее всего, она была подана не самим миллиардером, предположил NPR, проанализировав карточку заявки. Кроме того, вскоре после этого в картотеке ведомства появились заявки на регистрацию Партии DOGE, Партии X, Бесполезной партии и партии «Илон Рив Маск».

Пока у «Америки» нет ни собственного сайта, ни официальной политической программы. О ее примерной направленности вывод можно сделать разве что из переписки Маска с подписчиками. 6 июля один из них поинтересовался у миллиардера, станут ли следующие пункты политической платформой новой партии:

сокращение госдолга, только ответственное расходование бюджетных средств;

модернизация вооруженных сил с помощью ИИ/робототехники;

поддержка развития технологий, наращивание темпов ради победы в гонке ИИ;

меньше регулирования по всем направлениям, особенно в энергетике;

свобода слова;

пронаталистская политика (то есть поощряющая рост рождаемости. — РБК);

центристская политика по всем остальным вопросам.

Маск ответил утвердительно и репостнул список. В комментариях он также заявил, что его партия поддержит использование биткоина.

Способна ли партия Маска создать проблемы демократам и республиканцам

Комментируя действия бывшего приближенного, Трамп заявил, что ему «грустно наблюдать, как Илон Маск полностью слетает с катушек». «Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха. Система, похоже, не предназначена для них. Единственное, в чем хороши третьи партии, — это в создании полной неразберихи и хаоса», — написал президент в соцсети Truth Social 6 июля.

Утверждения Трампа отчасти справедливы: все прежние попытки создать в стране «третью силу» оказывались не слишком успешными. Либертарианская партия, третья по числу сторонников, добивалась успехов лишь на выборах в законодательные собрания штатов. На волне популярности партии некоторые республиканцы перешли в нее — так у нее появился свой первый конгрессмен Джастин Эмаш. С 2022 года повестка партии сместилась вправо, и на выборах 2024 года либертарианцы поддержали Трампа, а Эмаш вернулся в Республиканскую партию. В конгрессе США нынешнего созыва лишь два политика не принадлежат к ведущим партиям — это независимые сенаторы Берни Сандерс и Ангус Кинг. Однако по большинству вопросов они поддерживают демократов.

На президентских выборах с 1853 года также побеждали только республиканцы или демократы, а самый высокий результат среди независимых кандидатов продемонстрировал Росс Перо, набравший в 1992 году почти 19% и, как считается, перетянувший на себя часть электората республиканца Джорджа Буша-старшего, что обеспечило победу демократу Биллу Клинтону. Перо также был последним независимым политиком, допущенным до президентских дебатов.

В отличие от кандидатов в президенты от двух основных партий независимым политикам и претендентам от более мелких организаций не нужно проходить через длительную процедуру внутрипартийных выборов. Но нужно соблюсти ряд требований для включения в бюллетени, которые разнятся от штата к штату: где-то достаточно небольшого взноса и подписей нескольких тысяч сторонников, а где-то нужно собрать 100 тыс. подписей в сжатые сроки. Это, впрочем, не станет серьезной проблемой для самого богатого человека в мире, у которого уже есть собственный комитет по политической активности.

Однако шансы кандидатов от третьих партий значительно снижает система «победитель получает все», которая действует в 48 из 50 штатов: кандидат, набравший больше голосов избирателей в таком штате, получает все голоса выборщиков. Из-за этого даже избиратели, несогласные с политикой Республиканской партии, отдают голос ее кандидатам, лишь бы не уступить демократам, и наоборот. Именно из этих соображений Роберт Кеннеди-младший, баллотировавшийся в прошлом году в президенты в качестве независимого кандидата, попросил своих сторонников в «колеблющихся штатах» отдать голоса за Трампа.

Предварительные данные социологических исследований, впрочем, пока благоволят проекту Маска. При опросе Quantus Insights, проведенном 30 июня — 2 июля, 14% респондентов заявили, что «с большой вероятностью» поддержали бы партию главы Tesla, а еще 26% ответили, что «в некоторой степени склонны» к этому. Самый высокий уровень поддержки был зафиксирован среди республиканцев-мужчин — в этой категории свыше 56% респондентов заявили о готовности в той или иной степени поддержать проект Маска; среди избирателей-мужчин, не поддерживающих ни одну из двух ведущих партий, этот показатель составил 47%.

Сооснователь Quantus Джейсон Корли, комментируя итоги исследования, написал: «Сигнал очевиден — значительная часть электората открыта для чего-то нового, чего-то разрушительного. Дело не в Маске. Речь идет о растущем чувстве, что существующий порядок не в состоянии представить страну такой, какая она есть на самом деле или какой хочет быть». В пользу этого говорят и другие исследования отношения американцев к третьим партиям: в 2023 году их поддержали рекордные 63% респондентов Gallup, однако на последовавших выборах в конгресс и Белый дом все равно победили кандидаты от двух ведущих партий.

Ранее эксперты-американисты довольно скептически отнеслись к шансам партии Маска. Старший научный сотрудник отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павел Кошкин отметил в комментарии РБК, что двухпартийная система достаточно удобна и устойчива, и даже экс-президент США Теодор Рузвельт, имевший значительно бо́льший политический вес, чем глава SpaceX, не смог ее сломить. Политтехнолог, глава фирмы «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский указал на отсутствие у возможной партии идеологии, кроме как «мы не демократы, мы не республиканцы». «Если появится третий вариант, то он, скорее всего, будет спойлером в каждом штате», — прогнозировал эксперт в беседе с РБК.

Маск также может попытаться навредить трампистам, оказывая финансовую поддержку противникам республиканцев, которые проголосовали за «большой и прекрасный билль». «Каждый член конгресса, который выступал за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за крупнейшее в истории увеличение госдолга, должен опустить голову от стыда! И они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой планете», — написал он. В прошлом миллиардер спонсировал кандидатов от обеих партий, а на выборах 2024 года стал крупнейшим донором за весь электоральный цикл, выделив команде Трампа около $288 млн. Однако его недавняя попытка повлиять на исход выборов в Верховный суд Висконсина не увенчалась успехом.