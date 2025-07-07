Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой NASA
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Илон Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA.
«Илон попросил меня назначить одного из своих близких друзей главой NASA, и хотя я считал его друга очень хорошим человеком, я был удивлен, узнав, что он был демократом голубых кровей, который никогда раньше не делал пожертвований республиканцам. Илон, вероятно, тоже», — заявил Трамп.
По его словам, он также посчитал неуместным, что «очень близкий друг» Маска будет руководить космическим агентством, когда оно «играет такую большую роль в корпоративной жизни Илона».
В мае Трамп отозвал кандидатуру миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана на пост главы NASA, которого до этого выбрал, «после тщательного анализа предыдущих связей». Некоторые республиканцы критиковали Айзекмана за пожертвования в пользу демократов, а некоторые в конгрессе были обеспокоены его связями со SpaceX и Маском. Бизнесмен дважды летал в космос со SpaceX, писала The Washington Post. Сам Айзекман предположил, что поводом стали его отношений с Маском, писал Axios.
Джаред Айзекман — американский бизнесмен, миллиардер, летчик и астронавт. Предпринимателю 41 год. Его состояние — $1,7 млрд.
В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос.
Позднее Трамп на фоне ссоры пригрозил отозвать все госконтракты и субсидии, предоставляемые Маску, ради экономии, тот ответил отзывом своих кораблей Crew Dragon — кроме них к МКС сейчас летают только российские «Союзы».
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов