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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой NASA

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В мае Трамп отозвал кандидатуру миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Бизнесмен предположил, что поводом стали его отношений с Маском
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Илон Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA.

«Илон попросил меня назначить одного из своих близких друзей главой NASA, и хотя я считал его друга очень хорошим человеком, я был удивлен, узнав, что он был демократом голубых кровей, который никогда раньше не делал пожертвований республиканцам. Илон, вероятно, тоже», — заявил Трамп.

По его словам, он также посчитал неуместным, что «очень близкий друг» Маска будет руководить космическим агентством, когда оно «играет такую большую роль в корпоративной жизни Илона».

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Илон Маск и Дональд Трамп

В мае Трамп отозвал кандидатуру миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана на пост главы NASA, которого до этого выбрал, «после тщательного анализа предыдущих связей». Некоторые республиканцы критиковали Айзекмана за пожертвования в пользу демократов, а некоторые в конгрессе были обеспокоены его связями со SpaceX и Маском. Бизнесмен дважды летал в космос со SpaceX, писала The Washington Post. Сам Айзекман предположил, что поводом стали его отношений с Маском, писал Axios.

Джаред Айзекман — американский бизнесмен, миллиардер, летчик и астронавт. Предпринимателю 41 год. Его состояние — $1,7 млрд.

В 2021 году он возглавил первую полностью гражданскую миссию в космос на чартерном рейсе SpaceX, а в сентябре 2024-го он был командиром миссии Polaris Dawn, в которой экипаж гражданских астронавтов SpaceX совершил первый коммерческий выход в открытый космос.

Позднее Трамп на фоне ссоры пригрозил отозвать все госконтракты и субсидии, предоставляемые Маску, ради экономии, тот ответил отзывом своих кораблей Crew Dragon — кроме них к МКС сейчас летают только российские «Союзы».

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Илон Маск NASA
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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