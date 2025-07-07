Трамп счел нелепым решение Маска создать партию
Президент США Дональд Трамп считает, что заявление Илона Маска о создании партии — «нелепо». Его слова приводит Reuters.
«Я считаю, что это смешно — создавать третью партию», — сказал Трамп журналистам перед посадкой на «Борт номер один» (Air Force One) в Нью-Джерси. «Создание третьей партии только добавляет путаницы... Он может развлечься, но я считаю, что это смешно», — добавил глава Белого дома.
По словам американского лидера, ему «грустно наблюдать», как Маск полностью «слетел с катушек» за последние пять недель. Он отметил, что третьи партии «никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах» и что «единственное, для чего они хороши, так это для создания тотального хаоса».
Республиканцы в то же время представляют собой отлаженную «машину», которая только что приняла «прекрасный билль», подчеркнул Трамп.
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