Маск предупредил о тяжелом времени для Tesla из-за мер Трампа

Американскую компанию Tesla, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов после отмены государственной поддержки производства электромобилей президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил основатель компании Илон Маск на телефонной конференции Tesla, посвященной финансовым результатам, передает Bloomberg.

«Означает ли это, что нас ждут несколько тяжелых кварталов? Да, нас, вероятно, ждут несколько тяжелых кварталов», — сказал он.

Маск напомнил о предстоящей потере поддержки для производителей электромобилей в США и длительном процессе внедрения технологии автопилота. Tesla может снова добиться «убедительных» экономических показателей лишь к концу 2026 года, считает он.

Как пишет агентство, 23 июля акции Tesla упали на 5,3% на постмаркете на Нью-Йоркской бирже прямо во время выступления Маска. В этом году акции уже потеряли 18% даже после восстановления от минимумов марта и апреля, подсчитал Bloomberg.

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