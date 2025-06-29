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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск предрек долговое рабство США из-за «прекрасного» закона Трампа

Маск ответил на одобрение сенатом законопроекта Трампа словами о рабстве
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Этот «совершенно безумный и разрушительный» законопроект, который Трамп называет «большим и прекрасным», «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает Маск
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира с состоянием $409,8 млрд по версии Forbes) считает, что законопроект президента США Дональда Трампа о снижении налогов и сокращении расходов причинит «огромный стратегический вред» стране. Об этом он написал в соцсети X. Сенат принял законопроект, который Трамп называет «большим и прекрасным». Ранее его одобрила палата представителей.

«Последний законопроект сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический вред нашей стране!» — убежден Маск.

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По его словам, этот «совершенно безумный и разрушительный» документ «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего». Он увеличит потолок госдолга на $5 трлн и «поставит Америку на путь долгового рабства», уверен бизнесмен.

По подсчетам Бюджетного офиса конгресса, законопроект One Big Beautiful Bill Act предусматривает сокращение налогов и расходов примерно на $5,3 трлн. Он увеличит дефицит бюджета до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году.

One Big Beautiful Bill Act предполагает сокращение налогов примерно на $3,75 трлн за счет продления налоговых послаблений, которые Трамп ввел в свой первый срок в 2017 году, и новых — в частности, отмены налогов на чаевые. Потеря доходов будет частично компенсирована сокращением федеральных расходов на другие нужды почти на $1,3 трлн — в частности, за счет Medicaid и продовольственной помощи. Это оставит без медицинской страховки 10,9 млн человек, сообщает AP.

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Елена Чернышова
Илон Маск Дональд Трамп законопроект налоги госдолг
Илон Маск фото
Илон Маск
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28 июня 1971 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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