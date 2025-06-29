Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга
Сенат США одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Об этом пишет NBC.
За законопроект проголосовал 51 человек, против — 49, в том числе два республиканца — сенаторы Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки.
Ранее документ был принят Палатой представителей в мае 2025 года — тоже с минимальным перевесом голосов. Тогда 215 человек проголосовали за, 214 — против.
«Единый, большой, красивый» — это масштабный бюджетно-налоговый законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом в 2025 году. Он направлен на реализацию его ключевых предвыборных обещаний и уже вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.
Законопроект продлит налоговые льготы, которые Трамп подписал в 2017 году, отменит налоги на чаевые и сверхурочную работу, увеличит налоговые вычеты для семей. Однако документ предусматривает сокращение финансирования социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, увеличение бюджета для реализации программ по обеспечению иммиграционного контроля и военных расходов, а также потолка госдолга до $4 трлн.
В Белом доме заявили, что документ разработан «для поддержки костяка» американской нации — семей, фермеров, создателей рабочих мест и правоохранительных органов.
Однако в США законопроект вызвал резкую критику, в частности, со стороны бизнесмена Илона Маска. Он написал в соцсети Х, что из-за плана республиканца США могут оказаться в долговом рабстве. Ранее он назвал законопроект «отвратительной мерзостью».
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