Bloomberg сообщил о военной помощи Украине от Словакии против ее желания

Словакия официально отказалась от военных поставок Украине, тем не менее, словацкие снаряды оказываются у украинской армии, поскольку власти в Братиславе не могут контролировать, что делают с этой продукцией покупатели

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Словакия намерена увеличить производство боеприпасов, власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Братислава официально отказалась помогать Киеву в военном плане, но при этом словацкие снаряды попадают на Украину. Калиняк отметил, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.

«В нашей политической декларации говорится, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что, делая это, мы бы поддержали конфликт. Но мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — сказал он и добавил, что ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии.

По словам министра, в этом году в стране произведут 125 тыс. снарядов, в следующем — 200 тыс.

В 2023-м в Словакии сменилось правительство. Если прошлое выступало за предоставление военной помощи Украине — оно передало ракеты С-300, гаубицы Zuzana, истребители МиГ-29 и другую технику, то новое выступает против такой политики. Нынешний премьер-министр Роберт Фицо исключал поставки оружия и боеприпасов Киеву и говорил, что его правительство «не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата». Однако не все жители согласны с такой позицией: в мае стало известно, что выступающие за помощь Украине граждане собрали €4 млн на закупку почти 2,7 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Болгария, которая официально не поставляла Украине военную технику и снаряды, может передать ей ненужные своей армии боеприпасы, сообщил 22 июля министр обороны страны Атанас Запрянов.

«Мы провели очень серьезный анализ и расчеты. Оказалось, что есть что-то лишнее и ненужное для болгарской армии. Из этого имущества — некоторые боеприпасы определенных типов — могут быть предоставлены Украине», — сказал он и добавил, что такое решение еще не принято.

Россия осуждает военную помощь Украине от других стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что такая поддержка не изменит ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», но военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».