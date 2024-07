Bloomberg сообщил о военной помощи Украине от Словакии против ее желания

Словакия официально отказалась от военных поставок Украине, тем не менее, словацкие снаряды оказываются у украинской армии, поскольку власти в Братиславе не могут контролировать, что делают с этой продукцией покупатели

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters