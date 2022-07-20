Путин понадеялся на отмену ограничений на экспорт российского зерна
Россия будет содействовать вывозу украинского зерна, но при этом должны быть сняты все запреты на экспорт российского зерна. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам саммита с лидерами Ирана и Турции, передает «РИА Новости».
«Турецкая Республика и лично президент Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно — мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты», — заявил Путин.
Путин добавил, что изначально такие договоренности были достигнуты с международными организациями и другими странами, в том числе и с США.
Глава государства напомнил, что ранее США сняли ограничения на экспорт российских удобрений. «Как вы знаете, скажем, ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами фактически сняты. Надеюсь, что то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках, произойдет и с поставками на экспорт российского зерна», — заявил Путин.
На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча представителей делегаций России, Украины, Турции и ООН. Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна. Как заявили в российском Минобороны, стороны в целом их поддержали. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, следующие переговоры запланированы на эту неделю.
Тема экспорта зерна была затронута и на переговорах с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. Путин поблагодарил его за посредничество в переговорах по вывозу зерна через Черное море. Эрдоган, в свою очередь, назвал российскую позицию по этому вопросу «положительной и конструктивной».
Запад и Киев обвиняют Россию в препятствовании вывозу скопившегося в украинских портах зерна. Москва обвинения отвергает, утверждая, что поставки блокируются по вине Украины, которая в начале боевых действий заминировала свои порты.
В конце июня Путин предлагал варианты вывоза зерна «через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря».