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Политика ,  
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Путин пообещал поставить на мировые рынки 50 млн т зерна

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Россия сможет поставить на мировые рынки 50 млн т зерна, так как в этом году ожидается хороший урожай, заявил президент страны Владимир Путин во время видеоконференции с участниками саммита «БРИКС плюс», слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«Урожай у нас намечается хороший. Бог даст, все будет нормально, и от 37 млн т, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн т зерновых», — сказал президент.

В 2020 году Россия экспортировала 49 млн т зерна на сумму $10 млрд, а в 2021 году — на 12% больше в денежном выражении.

По его словам, страны Запада искусственно «раздувают» масштаб проблем с транспортировкой культур. Однако, отметил Путин, определенные сложности все же присутствуют. Так, усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и другие факторы, пояснил он.

Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Москва, со своей стороны, не препятствует вывозу зерна с территории Украины, повторно обратил внимание Путин. «[Россия] готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — подчеркнул он.

Согласно подсчетам российских специалистов, сейчас на территории Украины остаются 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, но вывоз этих объемов не решит проблемы на мировом продовольственном рынке, считает глава государства.

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Путин не раз говорил, что Россия готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По мнению российского президента, текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» стран Запада и их санкции против России.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал Россию и Украину найти способ возобновить экспорт зерна, чтобы урегулировать ситуацию. При этом Гутерриш подчеркивал, что другого эффективного решения проблемы не существует. По данным, на которые ссылался генсек, совокупная доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы достигала примерно 29%. Российские власти в ответ утверждали, что у властей Украины нет конструктивной позиции по ситуации с вывозом зерновых.

Суда с экспортным зерном перестали покидать украинские порты на фоне российской спецоперации. Киев обвиняет Москву в блокировании портов и призывает международное сообщество заняться разрешением кризиса.
 

Теги
Владимир Путин зерно поставки

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