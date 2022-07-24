UK Defence узнал о росте числа полетов британских самолетов-разведчиков

Число полетов британских самолетов-разведчиков RC-135 Rivet Joint за полгода выросло втрое после того, как Россия начала военные действия на Украине. Об этом сообщил UK Defence Journal со ссылкой на данные Министерства обороны.

Количество вылетов увеличилось с шести в декабре прошлого года до 18 в марте, а затем снизилось до 14 в мае. «Великобритания увеличивает частоту таких полетов, чтобы собирать разведданные с присутствием американских самолетов», — отметило издание.

По его данным, на этой неделе британские самолеты RC-135 продолжают летать над Черным морем около Украины, чтобы следить за российскими войсками.

При этом у Великобритании нет самолетов, которые могли бы заправлять RC-135, указало издание. Ряд британских и американских самолетов регулярно заправляются от самолетов близких союзников, объяснило Минобороны.

RC-135W Rivet Joint — это самолет электронной радиолокационной разведки для выполнения стратегических и тактических задач. Его датчики «поглощают» электронные излучения от систем связи, радаров и других систем. Великобритания эксплуатирует три таких самолета.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля после нескольких месяцев предупреждений об этом от зарубежных СМИ и политиков. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Великобритания стала одной из тех стран, которые ввели против российских политиков, бизнесменов, предприятий и банков беспрецедентные санкции, а также оказали Украине военную и гуманитарную помощь.