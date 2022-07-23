Кандидат в премьеры заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании
Великобритания столкнулась с чрезвычайной ситуацией по пяти фронтам, заявил бывший министр финансов, кандидат в премьер-министры Риши Сунак в интервью The Times.
Он объяснил, что британские семьи несут огромные расходы из-за роста инфляции, Национальная служба здравоохранения находится под неустойчивым давлением и может рухнуть, а общественность считает, что правительство потеряло контроль над границами из-за нелегальных мигрантов.
«Я думаю, что система просто не работает так, как должна. Вызовы, о которых я говорю, не абстрактны. Это проблемы, которые смотрят нам в лицо, и обычный деловой менталитет не поможет справиться с ними. Так что с первого дня пребывания в должности я собираюсь ввести режим чрезвычайной ситуации», — заявил Сунак.
По этим причинам он решил объявить о программе по преодолению национального кризиса по пяти направлениям в ближайшие недели и бросить вызов министру иностранных дел и его сопернице на выборах Лиз Трасс.
В июне этого года инфляция в Великобритании достигла 9,4%, следует из данных Office for National Statistics. Последний раз показатель был выше только в феврале 1982 года — 10,2%, а исторический максимум относится к августу 1975 года — 24,5%.
В то же время в стране обострился миграционный кризис. Число нелегальных мигрантов, которые переплывают Ла-Манш на лодках, за январь—июль этого года составило 15 107 человек, писал Daily Mail со ссылкой на данные правительства. Это вдвое больше, чем в тот же период прошлого года.
К тому же, британцы пожаловались на работу Национальной службы здравоохранения, которая перестала справляться с запросами на операции, писал City A.M. По данным издания, в мае этого года число британцев в списке ожидания на процедуры достигло 2,4 млн человек, они вынуждены ждать более 18 недель. При этом еще 331 тыс. граждан ждали лечение больше года.
В итоге, число невыполненных заявок превысило 6,6 млн, а доля людей самостоятельно оплачивающих операции выросла на 29% с 2019 года.
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку из-за решения Консервативной партии, чьим главой он был. Он пообещал, что британские власти продолжат поддерживать борьбу Украины за свободу. Политик остался на посту на время избрания нового председателя правительства.
К 20 июля участниками предвыборной гонки остались только Риши Сунак и Лиз Трасс. По итогам последнего парламентского тура, Сунак опередил Трасс. Голосование будет проходить до 2 сентября. Имя нового премьера власти Великобритании объявят 5 сентября.