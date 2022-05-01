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FT узнал о переговорах США и Британии по «китайской угрозе» Тайваню

Вашингтон и Лондон в марте провели переговоры на высоком уровне о более тесном сотрудничестве для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня. В ходе встречи стороны впервые изучили планы действий в чрезвычайных ситуациях
Фото: Taro Hama / Getty Images
Фото: Taro Hama / Getty Images

США и Великобритания в начале марта провели переговоры на высоком уровне, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества в марте провели переговоры на высоком уровне о более тесном сотрудничестве для снижения вероятности войны с Китаем из-за Тайваня, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер провели встречу на Тайване с представителями Великобритании. На переговорах стороны впервые изучили планы действий в чрезвычайных ситуациях, пишет издание.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время революции, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, однако в то же время продают ему оружие. Официально Соединенные Штаты, как и Россия, поддерживают принцип «одного Китая».

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Ситуация в Южно-Китайском море обострилась в марте прошлого года. Китай несколько раз обвинял США в том, что их военные корабли вошли в воды, которые КНР считает своими. Минобороны Тайваня, в свою очередь, неоднократно сообщало о нарушениях воздушного пространства острова китайскими самолетами. В Пекине утверждали, что самолеты принимают участие в учениях.

В октябре 2021 президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон встанет на сторону Тайваня при потенциальном нападении на него со стороны КНР. По его словам, США взяли на себя соответствующие обязательства. Президент Тайваня Цзай Инвэнь говорила, что на острове находятся американские военные, которые тренируют местную армию, однако, по ее словам, солдат США на Тайване «не так много, как люди думают».

В середине апреля Пекин решил провести учения у острова Тайвань. В Минобороны КНР заявили, что их спровоцировали «серьезные неверные сигналы», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». До этого на остров прибыла делегация из шести американских конгрессменов для встречи с Цай Инвэнь, писал Reuters. В ходе переговоров председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес заявил, что Тайвань — «страна глобального значения» и его безопасность имеет значение «для всего мира».

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26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон намерен обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе со стороны Китая. В ответ пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй призвал США избегать «неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим «независимость Тайваня», чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также «миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».

28 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что НАТО должно решать глобальные задачи, в том числе защищать Тихоокеанский регион, чтобы у демократических стран наподобие Тайваня «была возможность защитить себя».
 

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Теги
Полина Мартынова
США Великобритания Тайвань Китай переговоры
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