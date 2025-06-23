Fox узнал о планах Трампа пропустить начало саммита НАТО в Гааге

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вылетит на саммит НАТО на день позже ожидаемого, он отправится в Гаагу во вторник, 24 июня, когда по плану саммит уже должен работать, пишет Fox News.

Как пишет Fox News, ожидалось, что Трамп примет участие в официальном ужине с иностранными лидерами во вторник вечером, но теперь неясно, посетит ли он мероприятие из-за позднего времени прибытия. Белый дом не ответил на запросы Fox News о расписании президента.

На прошлой неделе Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за обмена ударами между Ираном и Израилем. Тогда президент США Трамп попросил команду Совета национальной безопасности ждать его в ситуационной комнате Белого дома после его возвращения с саммита.

В ночь на 22 июня президент объявил об ударе США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня. По информации Politico, на саммите входящие в альянс страны обяжутся значительно увеличить расходы на оборону — до 5% от ВВП. Из них 3,5% пойдут на прямые военные нужды, а 1,5% — на более широкий спектр оборонных инициатив.

Издание пишет, что из-за досрочного отъезда Трампа со встречи G7 программу саммита НАТО решили сократить. Он пройдет без заседания Совета по Украине, также в Гааге не будут обсуждать Ближний Восток.