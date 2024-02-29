Зачем ЕС оборонная стратегия и что она предполагает В марте Еврокомиссия представит оборонно-промышленную стратегию ЕС — EDIS

Евросоюз завершает подготовку оборонно-промышленной стратегии, цель которой — увеличить военные закупки внутри блока. К 2025 году ЕС планирует самостоятельно выпускать более 2 млн снарядов ежегодно. Подробнее — в материале РБК

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На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС готовится реформировать свою оборонную политику. В марте Еврокомиссия (ЕК) представит новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS). На сегодняшнем заседании Европарламента, посвященном европейской безопасности и обороне, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала представить документ в ближайшие недели.

Что предполагает новая стратегия

Подготовка стратегии велась с 2023 года. О том, что финальная версия EDIS будет представлена в марте, фон дер Ляйен заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 16–18 февраля. Глава ЕК назвала четыре основных пункта стратегии — тратить больше, тратить умнее (увеличить совместные закупки), расходовать «по-европейски» (инвестировать средства европейских налогоплательщиков) и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы «перехитрить Россию на поле боя».

В интервью Financial Times глава ЕК также заявила о необходимости наращивать производство оружия на основе опыта консолидации средств налогоплательщиков для производства вакцин против COVID-19 и для совместных закупок газа.

Активная стадия консультаций ЕК при создании стратегии с Европейской службой внешних связей и Европейским оборонным агентством началась в октябре. Согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg, к 2035 году ЕС будет стремиться совершать половину закупок оборонных систем внутри блока, отказавшись приобретать большую часть военного оборудования у третьих стран. Отмечается, что военные действия на Украине выявили ограниченность промышленности ЕС и ее зависимость от других стран в области ключевых поставок и оборонного потенциала.

Новая стратегия предусматривает совместные инвестиции стран ЕС в эту сферу экономики, обеспечение безопасности критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка. Предлагается также реализовать следующие инициативы:

ввести минимальный уровень для совместных закупок оборонной продукции и свернуть закупки военных систем у поставщиков, не входящих в ЕС;

создать механизмы, с помощью которых можно будет немедленно увеличить критически важные поставки в случае дефицита или кризиса, а также оперативно выявить критический уровень зависимости в этой области от третьих стран;

расширить доступ промышленности к финансированию и программам финансирования ЕС, а также найти новых партнеров в области обороны и безопасности;

определить флагманские проекты, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

Согласно предлагаемой ЕК стратегии, ЕС должен быть приспособлен к массовому производству оборонной продукции, такой как боеприпасы и дроны. Кроме того, в тексте документа отмечается, что государства — члены ЕС также сталкиваются с гибридными угрозами, включая кибератаки, саботаж и взлом критически важной инфраструктуры. Европа должна защитить свой доступ к морской, воздушной, кибер- и космической сферам, призывают в документе. Если ЕС хочет перейти от реагирования на чрезвычайные ситуации к состоянию готовности, то его членам потребуется сделать упор на совместных инвестициях и закупках, а не полагаться на третьи страны.

Чтобы достигнуть этих целей, ЕК предлагает прежде всего создать новый орган для координации инвестиций — Совет по оборонно-промышленной готовности — для улучшения сотрудничества между государствами-членами и ЕК, а также контроля критически важных цепочек поставок. В качестве приоритетных проектов — выбрать такие инициативы, как «Европейский киберщит», Интегрированная европейская система противовоздушной и противоракетной обороны (IMLAMD), разработка устройств, которые позволят блоку обнаруживать, анализировать и реагировать на угрозы в космосе, а также защита критически важной инфраструктуры. Кроме того, предлагается разработать Европейскую программу вооружений — юридический документ, который поможет стандартизировать и упростить процедуру закупок, а также предоставить льготы при финансировании (включая налоговые освобождения и использование грантов ЕС в качестве залога для выпуска облигаций). Наконец, рекомендовано расширить сотрудничество с НАТО и развивать более тесные связи с Украиной в оборонно-промышленном секторе, в том числе изучить возможность подключения Киева к совместной закупочной деятельности.

«Геополитические события указывают на неотложную необходимость, чтобы Европа взяла на себя повышенную ответственность за собственную безопасность и была готова эффективно противостоять всему спектру угроз, с которыми она сталкивается», — говорится в документе.

Первоначально ЕК планировала представить новую стратегию оборонной промышленности еще в ноябре 2023 года, но некоторые страны союза отнеслись к этой идее скептически. Как отметил Euractiv, возникли вопросы об эффективности стратегии при отсутствии существенных средств на ее реализацию и финансовых стимулов для государств-членов, чтобы те работали над совместными закупками. Кроме того, ЕК тогда еще не предложила нормативную базу, которая гарантировала бы безопасность поставок оборонной продукции.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отвечающий за оборонную промышленность ЕС, заявил в январе, что союзу потребуется €100 млрд на EDIS, однако в бюджете блока не было таких ресурсов. В связи с этим Брюссель надеется подключить к финансированию Европейский инвестиционный банк, который до сих пор неохотно в этом участвовал.

Урсула фон дер Ляйен предложила на пленарном заседании Европарламента 28 февраля использовать доходы от замороженных российских активов для закупок военной техники для Украины. «Не может быть более сильного символа и большей пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу безопасным местом для жизни», — отметила глава ЕК.

В рамках нововведений союз также предлагает учредить должность еврокомиссара по обороне, в чьи задачи будет входить координация наращивания оборонной промышленности ЕС.

К чему готовится ЕС

С одной стороны, потребность объединенной Европы в наращивании оборонного производства объясняется положением Украины, предоставление военной помощи для которой Евросоюз считает обязательством. Весной 2023-го Брюссель анонсировал передачу Киеву 1 млн снарядов в течение года. Однако, как заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский, в страну пришло даже не 50%, а 30% от обещанного объема.

Bloomberg сообщил, что страны ЕС решили закупить для Украины снаряды на $1,5 млрд. Как отмечает издание, на встрече в Париже 26 февраля западные лидеры договорились закупать их у третьих стран. По словам фон дер Ляйен, новые планы ЕС в области оборонной промышленности позволят удвоить производство снарядов — к концу 2025 года ЕС сможет самостоятельно выпускать более чем 2 млн штук ежегодно.

Новая оборонная стратегия ЕС появляется в то время, когда европейские лидеры говорят о вероятности распространения военных действий на территорию стран НАТО. На пленарном заседании Европарламента 28 февраля глава ЕК отметила, что Европа начала осознавать масштаб проблемы и ей нужно действовать быстро. «Угроза войны, возможно, не является непосредственной, но ее не стоит исключать как невозможную. Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми», — добавила она.

После начала военной операции России на Украине ЕС создал уже несколько инструментов и фондов для реформы своей оборонно-промышленной политики. В июле 2022 года Еврокомиссия представила предложение об «Укреплении европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках» (EDIRPA) в качестве срочного решения проблемы, как пополнить запасы стран ЕС после того, как они пожертвовали большие суммы Киеву. Речь идет об углублении сотрудничества между членами ЕС при закупках для заполнения наиболее критических пробелов. Согласно EDIRPA, государства — члены ЕС получают право на частичное возмещение расходов, если совершают совместные закупки еще как минимум с двумя странами объединения. Сначала для этого планировалось создать фонд в размере €500 млн, однако окончательно согласованный в июне 2023 года бюджет EDIRPA составляет €300 млн.

В марте 2023 года ЕК также представила Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP), который направлен на поддержку производителей ракет. Он был предложен в качестве «прямого ответа» на призыв Совета ЕС срочно предоставить боеприпасы и, если потребуется, ракеты Украине, а также помочь государствам-членам пополнить свои запасы путем введения адресных мер.

ASAP включает в себя механизм для анализа слабых мест в цепочках поставок, инструменты финансовой поддержки производственного потенциала ЕС и введение временной нормативной базы для решения проблем с поставками боеприпасов. В июле 2023 года было принято решение выделить на ASAP €500 млн из бюджета ЕС.

Однако, как отмечает Euractiv, эти программы были направлены прежде всего на решение неотложных проблем, возникших в результате военных действий на Украине, но не учитывали необходимость наращивать собственные производственные мощности в оборонной области. Между тем в ЕС и НАТО предупреждали, что военные действия на Украине превращаются в войну на истощение, в которой производство будет играть ключевую роль.

В долгосрочной перспективе новая оборонно-промышленная стратегия ЕС направлена на то, чтобы оборонные заводы были наготове в случае возникновения еще одного конфликта, даже если необходимость снабжать Украину и пополнять европейские запасы отпадет.

Глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев отмечает, что в связи с новой военно-политической ситуацией стимулы расширять военное производство возникли во всех европейских странах. «С 1980-х годов прошлого века возможность военных действий в центре Европы все исключали, аргументируя это тем, что построена надежная система коллективной безопасности. Конфликт на Украине стал одним из факторов, который естественным образом возрождает эти дискуссии», — пояснил РБК эксперт.

Оживление военного производства в Европе свидетельствует о том, что общие результаты политики в области разоружения разрушены. «Тем не менее в какой-то обозримый момент станет понятна тупиковость такого подхода, и придется вернуться к необходимости совместного взаимного ограничения вооружений, в том числе в Европе, в соответствии с новыми договорами», — прогнозирует он.

Россия осуждает западную военную помощь Украине. В Москве неоднократно заявляли, что это не помешает достичь целей военной операции, а только затянет конфликт.