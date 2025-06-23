 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Японии решил отменить поездку на саммит НАТО

Премьер Японии Сигэру Исиба решил отменить поездку на саммит НАТО
Сигэру Исиба откажется от участия в саммите НАТО, поскольку вряд ли сможет встретиться с Дональдом Трампом, сообщает Fuji. Вместо него Японию представит глава МИДа. От поездки в Гаагу отказались и лидеры Австралии и Южной Кореи
Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Amber Bracken / Reuters)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге 24–25 июня, сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя правительства.

Об этом также пишет Reuters, ссылаясь на источник. Токио на саммите представит глава японского МИДа Такэси Ивая, уточняет агентство.

По данным телесети Fuji, отмена поездки связана с тем, что на полях саммита вряд ли состоится запланированная встреча участников альянса с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе — Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

НАТО согласовало повышение расходов на оборону в течение десяти лет
Политика
Фото:Wiktor Dabkowski / Zuma / Global Look Press

Еще одной причиной Fuji называет маловероятную перспективу встречи премьера Японии с президентом США Дональдом Трампом.

На прошлой неделе в Гаагу отказался ехать премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Саммит НАТО пропустит и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён «после всестороннего рассмотрения различных внутренних вопросов» и очередного обострения на Ближнем Востоке из-за ударов США по иранским ядерным объектам, сообщили в администрации главы государства. На прошлой неделе Ли участвовал в саммите G7, где собирался провести встречу с Трампом, но ее отменили, поскольку республиканец досрочно уехал из Канады.

Из-за того что Трамп покинул встречу G7 до ее окончания, программу саммита Североатлантического альянса решили сократить, сообщало Politico. Он пройдет без заседания Совета по Украине, также в Гааге не будут обсуждать Ближний Восток.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Япония Сигэру Исиба НАТО саммит Гаага
Материалы по теме
BFMTV узнал о роли Макрона в отказе от отмены встречи Трампа с Зеленским
Политика
FT узнала еще одну причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7
Политика
В Минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин существовать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Захарова осудила теракт в православной церкви в Дамаске Политика, 11:05
В Петербурге ищут разорвавшего знамя Победы Общество, 11:03
«Улыбка» нефти. Останутся ли цены на сырье отражением глобальных страховПодписка на РБК, 11:00
Главнокомандующий армией Ирана пообещал США ответить на бомбардировки Политика, 10:54
В Astero Falcon дали 3 сценария для рынка нефти после удара США по Ирану Инвестиции, 10:53
Как цифровые платформы меняют поведение покупателей Отрасли, 10:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году Политика, 10:51
Средние ставки по ипотеке в России продолжили снижение Недвижимость, 10:44
ВЦИОМ предупредил о грядущей «демографической зиме» и назвал пути решения Общество, 10:41
Челябинская журналистка погибла в ДТП с маленькой дочерью Общество, 10:29
Эксперты выявили вредоносные криптоприложения в App Store и Google Play Крипто, 10:25
Цена «квадрата» элитных новостроек Москвы достигла нового максимума Недвижимость, 10:15
Свет миллионов звезд на первых снимках крупнейшего телескопа. Фотографии Технологии и медиа, 10:13