Премьер Японии решил отменить поездку на саммит НАТО

Сигэру Исиба откажется от участия в саммите НАТО, поскольку вряд ли сможет встретиться с Дональдом Трампом, сообщает Fuji. Вместо него Японию представит глава МИДа. От поездки в Гаагу отказались и лидеры Австралии и Южной Кореи

Сигэру Исиба (Фото: Amber Bracken / Reuters)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге 24–25 июня, сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя правительства.

Об этом также пишет Reuters, ссылаясь на источник. Токио на саммите представит глава японского МИДа Такэси Ивая, уточняет агентство.

По данным телесети Fuji, отмена поездки связана с тем, что на полях саммита вряд ли состоится запланированная встреча участников альянса с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе — Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

Еще одной причиной Fuji называет маловероятную перспективу встречи премьера Японии с президентом США Дональдом Трампом.

На прошлой неделе в Гаагу отказался ехать премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Саммит НАТО пропустит и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён «после всестороннего рассмотрения различных внутренних вопросов» и очередного обострения на Ближнем Востоке из-за ударов США по иранским ядерным объектам, сообщили в администрации главы государства. На прошлой неделе Ли участвовал в саммите G7, где собирался провести встречу с Трампом, но ее отменили, поскольку республиканец досрочно уехал из Канады.

Из-за того что Трамп покинул встречу G7 до ее окончания, программу саммита Североатлантического альянса решили сократить, сообщало Politico. Он пройдет без заседания Совета по Украине, также в Гааге не будут обсуждать Ближний Восток.