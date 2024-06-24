 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти не исключили наличие неразорвавшихся боеприпасов в Севастополе

Сюжет
Военная операция на Украине
На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК и других ведомств. 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью дальнобойными ракетами ATACMS, четыре из них сбиты, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На пляже Учкуевка в Севастополе, который попал под удар ВСУ, могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы после падения частей ракеты. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия (АТК) города.

Там написали, что на месте происшествия работают взрывотехники, представители Следственного комитета (СК) и других силовых ведомств.

В комиссии напомнили жителям о мерах безопасности, призвав не подходить близко к опасным предметам и не трогать их.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

Кремль назвал варварской атаку на Севастополь
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

23 июня Минобороны сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

На следующий день после атаки губернатор Михаил Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву. Замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин уточнил, что речь идет о 21 пострадавшем, из них 11 — дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Мир Ландау, Георгий Смирнов
Севастополь кассетные боеприпасы ATACMS
Материалы по теме
В Севастополе ввели режим ЧС после удара по пляжу
Политика
Развожаев допустил, что пострадавших в Севастополе могут увезти в Москву
Политика
В Пентагоне не стали комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Моргенштерна Политика, 13:42
Почему люди боятся прививок и действительно ли они опасны Pro, 13:41
В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина Экономика, 13:34
Юань упал на фоне отказа «Бэнк оф Чайна» работать с санкционными банками Инвестиции, 13:32
Под санкции ЕС попали «Уральские авиалинии», «Артек» и «Волга-Днепр» Политика, 13:30
Производитель протезов «Моторика» привлекла 900 млн руб. Технологии и медиа, 13:25
Постоянные ссоры: как найти компромисс в отношениях за 9 шагов Pro, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Павлович впервые прокомментировал скандальное поражение от Волкова в UFC Спорт, 13:20
В Европе с 25 июня ограничат доступ к трем российским СМИ Политика, 13:19
Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе Общество, 13:15
Уимблдон снова обязал россиян подписать декларации о нейтралитете Спорт, 13:15
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 13:13
Российский вратарь Бобровский сыграет в решающем матче Кубка Стэнли Спорт, 13:12
Названы российские регионы с самым старым таксопарком Авто, 13:11