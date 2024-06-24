Власти не исключили наличие неразорвавшихся боеприпасов в Севастополе
На пляже Учкуевка в Севастополе, который попал под удар ВСУ, могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы после падения частей ракеты. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия (АТК) города.
Там написали, что на месте происшествия работают взрывотехники, представители Следственного комитета (СК) и других силовых ведомств.
В комиссии напомнили жителям о мерах безопасности, призвав не подходить близко к опасным предметам и не трогать их.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.
23 июня Минобороны сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.
На следующий день после атаки губернатор Михаил Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву. Замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин уточнил, что речь идет о 21 пострадавшем, из них 11 — дети.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь.
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