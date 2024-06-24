В Пентагоне не стали комментировать обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Минобороны США не стали комментировать обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS.
«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — заявили «РИА Новости» представители Пентагона.
ATACMS — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS.
Москва осуждает поставки оружия Киеву.
Днем 23 июня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS: четыре из них сбили, одна — взорвалась в воздухе. По последним данным, четыре человека, включая двоих детей, погибли, еще 151 получили ранения.
Минобороны России возложило вину на США, поскольку американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В ООН после удара заявили, что при ведении боевых действий нельзя допускать гибель мирных жителей.
погибли.
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