Боррель рассказал о способе обойти вето Венгрии на помощь Украине

ЕС предложил Венгрии сделку, аналогичную той, что страна заключила с НАТО: она не участвует в закупках оружия, но и не блокирует решение о помощи Украине, сообщил Боррель. Пока Будапешт не согласился

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Евросоюз разработал юридический механизм для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил Financial Times глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Способ будет «сложным, как и любое юридическое решение», но он должен сработать, заявил Боррель. По его словам, так как Венгрия ранее не поддержала соглашение об изъятии доходов от активов, она «не должна участвовать в решении об использовании этих денег».

Руководство ЕС предложило Венгрии сделку, аналогичную той, которую НАТО заключило с премьер-министром Виктором Орбаном: Будапешт не участвует в военной миссии альянса по Украине, но и не блокирует решения блока. «Мы предложили Венгрии: ваши деньги никоим образом не будут использованы для поддержки Украины. Не только для [закупок] летального оружия, а вообще ни для чего. Заберите свои деньги, я не хочу их использовать», — сказал Боррель. Однако Венгрия, по его словам, отказалась: «Даже если им предложат не быть частью команды и не использовать их деньги для помощи Украины... этого недостаточно». По мнению Борреля, позиция Будапешта объясняется «прочными связями с Россией».

Обходной путь обсудят министры иностранных дел ЕС позже 24 июня. Механизм также позволит обеспечить выделение Украине кредита на $50 млрд от стран G7, на погашение которого планируют направить доходы от заблокированных российских активов, пишет FT. Однако опрошенные изданием чиновники отмечают, что Венгрия все еще может заблокировать решение ЕС о продлении заморозки — оно принимается каждые полгода, его должны одобрить все 27 стран блока.

В странах G7 и ЕС, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы ЦБ на сумму около $280 млрд (€260 млрд). Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской финансовой группы Euroclear. В 2023 году они принесли €4,4 млрд чистой прибыли, а в первом квартале этого года — еще €1,6 млрд. Ранее в этом году послы ЕС согласовали их использование на поддержку Украины.

Орбан выступает против военной помощи Киеву и критикует подход западных стран к конфликту. В частности, Венгрия стала единственной страной ЕС, блокирующей выделение денежных средств Украине.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов на Западе будут восприняты как «воровство российского имущества». Кремль предупреждал, что Россия примет ответные действия, в том числе будет судиться. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.