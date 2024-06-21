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Война санкций ,  
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Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины

Бельгия попросила распределить риски по кредиту для Украины из активов России
Сюжет
Война санкций
Речь идет о кредите, который будут погашать за счет прибыли с замороженных российских активов. Их конфисковывать не будут. Москва предупреждала, что будет обращаться в суды в случае конфискации
Винсент ван Петегем
Винсент ван Петегем (Фото: Eric Lalmand / Global Look Press)

Бельгия считает важным вопрос о распределении рисков при выделении Украине кредита с использованием прибыли от российских замороженных активов, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции после совета по экономическим и финансовым делам.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи. Прежде всего то, что мы не будем трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь неизвестные последствия с финансовой и юридической точек зрения. Во-вторых, распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — сказал он.

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В середине июня страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь примерно на $50 млрд за счет прибыли от российских активов. Речь идет о выделении Киеву кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони говорила, что речь не идет о конфискации этой прибыли.

Кредиты будет выделять каждый участник по отдельности, их структура будет зависеть от размера экономики каждой страны и особенностей внутреннего регулирования, сообщал Bloomberg. Кроме того, страны будут нести риски по этим кредитам в случае, если прибыли от российских активов не хватит на погашение долгов.

На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.

Первые транши в рамках этого механизма могут быть переведены к концу года. Средства намерены направить для финансирования украинской обороны, экономики и восстановления.

Ван Петегем добавил, что сейчас идет разработка конкретных технических деталей решения. Он допустил, что информация о них станет известна к началу-середине июня, когда пройдет следующая встреча министров финансов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Киева, в том числе будет судиться.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бельгия российские активы Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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