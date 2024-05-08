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Политика ,  
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Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева

Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов на оружие Киеву
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование непредвиденных доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку Украины, сообщает председательство Бельгии.

«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты», — говорится в публикации председательства в X.

Москва предупреждала об ответе на любые действия с замороженными активами.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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