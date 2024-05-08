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Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов для Киева
Послы ЕС согласовали использование дохода от российских активов на оружие Киеву
Послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование непредвиденных доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку Украины, сообщает председательство Бельгии.
«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной защиты», — говорится в публикации председательства в X.
Москва предупреждала об ответе на любые действия с замороженными активами.
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