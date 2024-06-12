Орбан пообещал не блокировать решения НАТО по Украине, но Венгрия не будет участвовать в мероприятиях альянса по поддержке Киева. Он заявил Столтенбергу, что участие в инициативах за пределами альянса должно быть добровольным

Йенс Столтенберг и Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине, однако заверила, что не будет блокировать эти усилия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

«Мы с премьер-министром договорились об условиях неучастия Венгрии в поддержке НАТО Украины. Никакой венгерский персонал не будет принимать участия в этих мероприятиях, и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, позволяя другим союзникам продвигаться вперед. И он подтвердил, что Венгрия продолжит в полном объеме выполнять все свои обязательства перед НАТО», — сказал он.

О создании миссии НАТО в апреле объявила Польша. Как подчеркивал глава МИДа Радослав Сикорский, речь не о вступлении блока в конфликт, а об использовании возможностей альянса «для более скоординированной поддержки Украины», в том числе обучении ее военнослужащих.

Орбан выступает против военной помощи Украине и критикует подход других западных стран к конфликту Москвы и Киева. В конце мая он заявил, что Евросоюз и НАТО вступили в стадию подготовки войны с Россией. На пресс-конференции со Столтенбергом премьер признал, что точка зрения Венгрии относительно способов достижения мира отличается от позиции большинства стран — членов альянса, но у Будапешта «недостаточно способностей и власти», чтобы изменить мнение большинства, передает Telex.

По словам Орбана, Венгрия получила гарантии, «что ей не придется вступать в войну». Он попросил Столтенберга подтвердить, «что все военные действия за пределами территории НАТО могут носить только добровольный характер, в соответствии с правилами НАТО и нашими традициями» (цитата по AP). Генсек это подтвердил.

В Вашингтоне в июле пройдет саммит НАТО, одной из тем которого будет обеспечение военных потребностей Украины. Предполагается, что страны возьмут на себя обязательство сохранить нынешний уровень военной поддержки, который с начала конфликта Москвы и Киева составляет около €40 млрд ежегодно.

Российские власти осуждают любую помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления военных НАТО на территории страны конфликт России с альянсом неизбежен.